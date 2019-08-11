那瑪夏預防性撤離1256人…韓國瑜卻跑到南投！王淺秋：災情都在控制中

▲ 那瑪夏坍方畫面。（圖／ 那瑪夏區公所提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市那瑪夏區因豪雨影響及土石流達紅色警戒，有致災之虞，高雄市那瑪夏區8月11日停止上班及停止上課，但市長韓國瑜人卻在南投拚總統大選，因此惹來不少罵聲，高市新聞局長王淺秋表示，目前那瑪夏開設區級一級應變中心，由區長指揮進駐，市長韓國瑜也透過相關資訊24小時掌握高雄災情，目前行程沒有變化，所有的災情都在控制當中。

▲那瑪夏停班停課，高雄市長韓國瑜卻赴南投展開一連串拜廟行程。（圖／記者白珈陽攝）

受到豪雨影響，高雄市那瑪夏區土石流達紅色警戒，高雄市府在上午9時急忙宣布停止上班上課。那瑪夏山區達停班課標準，但高雄市長韓國瑜今（11日）照樣拚選舉，高雄市新聞局長王淺秋代為回應，他說由於豪大雨帶來強降雨，昨晚開始那瑪夏及桃源分別進行預防性撤離1256人，相關撤離人數仍持續彙整。

▲ 那瑪夏坍方畫面。（圖／ 那瑪夏區公所提供）

王淺秋說明，昨晚在桃源區南天池觀測站279.5mm，另外那瑪夏區最大為那瑪夏國中測站250.5mm。今天雨勢趨緩，不過人員安全測離為要，開設區級一級應變中心，由區長指揮進駐，進行指揮調度。市區安然無恙，目前各區長和應變首長緊急掌握資訊，市長韓國瑜雖然有行程，但透過相關資訊24小時掌握高雄災情。

她也提到「目前都是在依市府層級做分工，目前市區級總指揮官區即是區長，昨晚府級開設三級應變中心，由水利局長擔任指揮官，持續做災情控制，若改為一級才會是市長擔任指揮官，目前總指揮官區級就是區長，所有分工掌握都在軌道上，並不是因為一個人就影響應變，指揮系統都在軌道上，一點問題都沒有」。

至於南投造勢是否會喊卡？王淺秋也說「目前沒有變化，所有的災情都在控制當中」。

高雄市府新聞稿：

由於豪大雨帶來強降雨，目前那瑪夏今（11）日上午開設區級一級應變中心，由區長指揮進駐，並宣佈停止上班上課，目前預防性撤離1256人，相關撤離人數仍持續彙整。



一、由於西南風偏強影響，氣象局仍持續對本市山區發佈豪雨特報。過去24小時本市最大累積降雨量在桃源區南天池觀測站279.5mm，另外那瑪夏區最大為那瑪夏國中測站250.5mm。

二、依據氣象局最新6小時定量降水預報山區6小時累積雨量(8時至14時)預估為90-130mm，14時至20時雨勢較為趨緩預估為50-90mm。

三、目前水保局發佈本市市【19條】土石流紅色警戒、【11條】土石流黃色警戒，桃源區公所已於10日晚間19時進行警戒區域保全戶撤離，那瑪夏區公所於今(11)日上午7時開始進行警戒區域保全戶撤離。

【紅色警戒明細】：

桃源區：桃源里(3)、勤和里(2)

那瑪夏區：瑪雅里(6)、南沙魯里(2)、達卡努瓦里(6)共計【19條】

【黃色警戒明細】：

桃源區：建山里(2)、梅山里(1)、復興里(2)、拉芙蘭里(5)、高中里(1) 共計【11條】

四、目前EMIC通報11件，4件廣告招牌及建物毀損災情待處理，另有桃源區台20線90.5公里土石崩落道路，搶修中以利通行。