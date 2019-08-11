「多支持和包容在外打拼國人」　韓國瑜回應手搖飲之亂

▲韓國瑜11日到南投進行宮廟巡禮，其競選團隊針對手搖飲茶店風波發出聲明稿。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、白珈陽／南投報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨出戰2020總統大選，11日到南投進行宮廟巡禮，被媒體問及飲料店風波時，他僅回應謝謝，並表示稍晚會統一聲明；而在韓國瑜結束南投最後一場造勢場合、離開日月潭文武廟時，其競選團隊也針對此事發出聲明稿，表示「我們主張政治不應介入企業經營與庶民生活，如政治過度介入市場運作，除了會傷害經濟發展和國民的經濟所得外，也會影響兩岸關係的和平發展與人民之間的互信」。

韓國瑜競選辦公室聲明稿如下：

近年來許多台灣知名餐飲品牌陸續將經營版圖擴及兩岸四地，對於台商勤勞、勤儉的精神，持續為台灣創造經濟效益，各界應該給予更多的支持與鼓勵，避免造成情緒對立。

現階段兩岸四地都處在政治轉型，我們主張政治不應介入企業經營與庶民生活，應該提供企業純淨的經營環境，政治和民眾消費分離，避免要求企業做政治表態。也希望網友善用愛國熱情，多多支持和包容在外打拼國人，這才是一個成熟社會應有的作為。

政治過度介入市場運作，除了會傷害經濟發展和國民的經濟所得外，也會影響兩岸關係的和平發展與人民之間的互信。

在全球政經秩序重大變遷的當下，更需要共同努力讓愛與包容不光是口號，而是社會和諧的共同實踐。

