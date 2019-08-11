那瑪夏土石流韓國瑜照拚選戰　綠議員轟「吃了秤砣鐵了心」拋下市民

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市那瑪夏區因豪雨影響及土石流達紅色警戒，部分道路封閉通行，有致災之虞，因此宣布8月11日停止上班及停止上課。但高雄市長韓國瑜人卻在南投拚總統大選，因此惹來不少罵聲，民進黨議員林智鴻就批「豪雨成災沒有分平假日，韓市長吃了秤砣鐵了心，要拋下市民安全不顧，指揮官不在，自然就指揮系統就會亂」。

▲高雄市長韓國瑜11日赴南投展開一連串拜廟行程。（圖／記者白珈陽攝）

▲市議員林智鴻批韓國瑜「吃了秤砣鐵了心，要拋下市民安全不顧」 。（圖／記者洪靖宜攝）

那瑪夏宣布停班停課，身為高雄市長的韓國瑜今天還是前往南投跑總統選舉行程，但已經引來不少批評，民進黨高雄市議員林智鴻就批「今天那瑪夏區豪雨有致災之虞，韓國瑜市長依然選擇去南投造勢，豪雨成災沒有分平假日，韓市長吃了秤砣鐵了心，要拋下市民安全不顧，指揮官不在，自然就指揮系統就會亂，我認為韓國瑜應該做清楚選擇，要選總統就去選總統，要當市長就專心當市長，不要累了自己還苦了市民」。

▲那瑪夏區坍方畫面 。（圖／那瑪夏區公所提供）

高市新聞局長王淺秋表示「這怎麼可能，所有分工都在運作當中，目前高雄市緊急應變中心區級一級開設，由區長擔任指揮官，府級三級開設由水利局長擔任指揮官，二級由副市長，一級才是由市長」，王淺秋也補充「完全不可能有議員批評指揮官不在，指揮混亂的問題，況且災情應變指揮系統分層負責，既有SOP正常運作，李四川副市長坐鎮指揮調度，市長也24小時隨時掌握資訊，議員政治性批評舆事實不符」。