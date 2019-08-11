綠營人士：「郭柯王」結盟得利的是柯文哲　三人合作機會不大





▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘自初選過後動向備受關注，「郭柯王」三人是否結盟，讓國民黨整合陷入難關。對此，綠營人士分析，郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平聯手的可能性不高，且三人合作得利的是柯文哲，另外兩人不一定會替柯文哲作嫁。

根據《聯合新聞網》報導，民進黨人士提到，以目前選情跟坊間民調來看，如果是藍綠對決的局面，對尋求連任的總統蔡英文最有利，但若加入了第三組人馬，困難度就會提高，不過贏面仍然很大。

關於「郭柯王」結盟，民進黨人士說，這三個人都有各自的盤算，柯文哲組黨是要準備下一次的總統選舉，因為2020出來選，如果沒有贏的話，下次也不用再選了；而郭柯王三人都互相擁有矛盾，一旦真的聯手，得利的也是柯文哲，郭台銘和王金平除了退黨或被退黨之外，就算逼國民黨派出的高雄市長韓國瑜退出選舉，也會造成藍營分裂，既然風險這麼大，為什麼要蹚渾水呢？

報導指出，另外一名民進黨人士提到，郭柯王聯手的話，郭、王會拉到藍營的票，僅管柯文哲這陣子猛批綠營，但對藍營造成的傷害，會比柯文哲批綠營的傷害還要大。郭台銘參選對民進黨有傷，但也同時讓藍營分裂，並且與韓國瑜的矛盾加劇，總體而言，三人合作機會不大。