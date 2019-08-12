精選12分鐘嗆爆韓國瑜！「抗韓戰神」陳柏惟影片瘋傳　網推爆：瞬間被圈粉

▲基進黨發言人陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基進黨發言人陳柏惟因為在2018九合一選舉時，力抗當時的異軍突起的韓國瑜及韓流大勢，網友也因此封他是抗韓戰將、韓流戰神。他日前宣布將投入台中市立委選舉，為此基進黨特別在臉書分享一支影片，內容是他過去至今對高雄針砭時弊，影片曝光後也立刻掀起討論，不到1天就有超過萬人按讚、4千多人分享。

台灣基進11日在臉書粉絲團分享了一則精華剪輯，內容包含陳柏惟在開始從政後，參與各大網路節目、政論節目及活動的發言畫面，內容包含2018年8九合一選舉時嗆聲韓國瑜、討論高雄市政策的好壞、他對於民主及台灣選舉的看法，一口流利的台語配上激昂的語氣，使得影片分享後就大獲網友好評。

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台灣基進也在影片留言說，「這場戰役，不會是只有柏惟一個人的選戰，台灣基進所有的夥伴，會當你最堅強的後盾」、「各位朋友，讓我們一起做驕傲的台灣人，這場會是所有台灣人的戰役，別讓柏惟孤單。找回我們的傲骨精神，守護我們的家園，台灣。」

▲ 陳柏惟曾嗆韓國瑜當選就「搬離高雄」，後來也實現承諾。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

影片分享後也立刻掀起網友討論，不到1天就有超過萬人按讚、4千多人分享，有人說「承認之前沒注意到他，但自從他敢勇於挑戰消波恆，就被他圈粉了」、「看到眼框紅，很感動，3Q真的帥」、「你簡直就是南臺灣的先知，北世堅，南柏惟」、「大港你贏了，加油。」

民進黨、台灣基進黨5日舉行聯合記者會，共推基進黨發言人陳柏惟出戰台中立委第二選區，對決國民黨立委顏寬恒。身兼民進黨台中選區總指揮的交通部長林佳龍評估，台中市第二選區的幅員非常廣大，民進黨這次沒有人登記參選，如果可以衝高投票率，總統、立委在這一區看來是五五波的狀態。