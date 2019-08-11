酸韓國瑜「整天吃喝玩樂抱女人」　前藍委挺小英：大家眼睛睜大點





▲總統蔡英文參拜蘆洲湧蓮寺，主委陳宏昌（右）上台致詞。（圖／記者陶本和攝，下同）

記者袁茵／台北報導

2020選戰開跑，總統蔡英文11日走訪雙北5間宮廟，上午第一站抵達蘆洲湧蓮寺進行參拜，湧蓮寺主委、同時也是前國民黨立委的陳宏昌在致詞時語出驚人，提及自己被兒子詢問，國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？讓他笑說「夭壽，怎麼教孩子？」

蔡英文11日上午10時參拜蘆洲湧蓮寺，主委陳宏昌致詞時表示，很開心也非常歡迎蔡英文在百忙之中到這裡參拜觀世音，湧蓮寺相當靈驗，相信在觀世音面前參拜的候選人，絕對都會高票當選。

陳宏昌還分享了一段他和兒子的對話，兒子詢問他說，為什麼國民黨可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統？那「我以後也要這樣！」讓陳宏昌嚇得直說，「夭壽！」這樣以後要怎麼教兒子？希望大家眼睛可以睜大一點，「維護中華民國政權，台灣絕對不能變成香港第二。」

對於媒體追問，剛剛的發言是不是代表不挺自家候選人韓國瑜？陳宏昌僅低調的說，剛剛都表達的很清楚了，就不用再重複了。

關於陳宏昌，他過去曾經擔任第二、三、四、五屆的立法委員，現在是國民黨中評委，以及蘆洲湧蓮寺的主委。