遭嗆「整天吃喝玩樂抱女人」！韓國瑜憶「迷亂日子」：今天的我已不一樣了

▲韓國瑜11日赴南投縣議會接受媒體聯訪。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲、白珈陽、戴若涵／南投報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰2020總統大選，11日上午赴南投展開一連串拜廟之旅，吸引不少韓粉到場守候，中午則赴南投市議會用餐。前藍委陳宏昌上午語出驚人，稱韓國瑜「整天吃喝玩樂抱女人」，韓也做出回應，表示「那已經是20年前的事情了，今天的我已經不一樣了」。

韓國瑜11日上午繼克明宮、紫南宮後，緊接著的行程便是前往南投縣議會用餐，並接受媒體聯訪。針對前國民黨立委的陳宏昌在致詞時語出驚人，提及自己被兒子詢問，「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？」，要大家眼睛睜大一點。

▲前藍委陳宏昌嗆韓國瑜，「整天吃喝玩樂抱女人」。（圖／記者陶本和攝）

他坦言，自己年輕時確實有一段放縱的歲月，「我從來不諱言，也不逃避這段過去，抽菸、喝酒、打麻將、不認真，我自己公開承認過很多次」但他話鋒一轉，強調「那已經是20年前的事情了，今天的我已經不一樣了」。

韓國瑜表示，「這一段自己迷亂、迷失的日子，我從來不會逃避，我會跟陳宏昌委員交換心得，看一看韓國瑜現在跟過去完全不一樣」。

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