黃捷挺「香港募資」被告違反國安法！深夜回應村長了…點出問題人物是他

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黃捷挺挺香港「募資」被告違反國安法！她深夜回應…點出韓國瑜才是問題

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▲▼時力高雄議員黃捷回母校台大公衛系上演講。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／高雄報導

時代力量高雄市議員黃捷日前在臉書號召，請民眾募集防護裝備送往香港支援，遭國民黨桃園市議員詹江村控告違反「國安法」。對此，黃捷深夜做出回應，「如果轉載文章的行為，會造成國安問題，也是中國的國安問題，而不是台灣的國安問題。」

詹江村認為黃捷在臉書上以「募集防護裝備，台灣後勤撐香港！」為題、公開發起募資活動，已違反國家安全法，11日晚間直播到警局內報案提告，「我來贊助黃捷單程機票去香港，以後都不要回台灣了，拿台灣薪水、管香港的事」。

▲▼韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃捷認為，韓國瑜才是危害國安問題的人。（圖／記者李毓康攝）

對此，黃捷11日深夜做出回應表示，「如果轉載文章的行為，會造成國安問題，也是中國的國安問題，而不是台灣的國安問題。」她認為，台灣的國安問題是許多地方首長、民意代表及特定媒體在散布假消息、假新聞，威脅台灣民主。

黃捷指出，韓國瑜市長踏進香港中聯辦、搶簽和平協議，這才是造成國安問題的人，「我們不可能支持親中、倡議統一的總統候選人。」

▲▼黃捷挺香港「募資」被告違反國安法！她深夜回應…點出問題人物。（圖／翻攝詹江村粉專）

▲詹江村認為，黃捷的行為明顯就是觸法。（圖／翻攝詹江村粉專）

詹江村看完黃捷回應後，立刻發文表示，國家安全法在7月3日剛修法通過，「黃捷辯稱她只是代「分享」發文，並非原發文者」，但根據國安法第2-1條內容提及，「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為發起、資助、主持、操縱、或發展組織」。

「不怕死的不要刪文！」詹江村說，「這個案子判決的時候，蔡英文應該已經下台，無法影響司法了」，並提醒其他有類似行為的人說，「共犯請小心」。

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關鍵字：黃捷,香港,募資,國安法,韓國瑜,詹江村

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