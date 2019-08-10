利奇馬颱風遠離　石門水庫回蓄水量達「穩定供水」

記者楊淑媛／桃園報導

利奇馬颱風遠離，石門水庫集水區降雨趨緩，北區水資源局指出，截至10日下午8時，石門水庫水位243.87公尺，距滿水位245仍有1.13公尺，北水局加強操作回蓄水量，以利儲備足量水源穩定供水。

▲北水局利用排砂隧道及PRO等設施放水，並於颱風後期回蓄清水。（圖／北水局提供）



北水局副局長郭耀程表示，10日水庫入流量已大幅減少，下午8時入流量已降至約每秒255立方公尺，目前採排砂隧道及滿載發電操作，預計將水位提升至244.5公尺，以供未來用水需求。郭耀程指出，將依入流量減少趨勢降低水庫放水量研，排砂隧道預估於今晚停止放水，改以發電及永久河道放水路（PRO）維持水位調控。

▲北水局利用排砂隧道及PRO等設施放水。（圖／北水局提供）

郭耀程說，每逢颱風來襲時，北水局都會預判雨量進行調節性放水，並依水庫入流及濁度監測資料分析，使用排砂、排洪隧道及PRO等設施放水，調控水庫防洪蓄水空間及進行防淤排砂操作，並於颱風後期回蓄清水，這就是所謂水庫的「蓄清排渾」。

據指出，「石門水庫防洪排砂操作及供水調度應變作業」定期舉行會議及演練，為每年可能來臨的颱風、豪雨發生時水庫排砂及水源調度達到「穩定供水」及「蓄清排渾」的目標。