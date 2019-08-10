颱風後秋行軍蟲可乘風遠距遷移　專家示警：恐造成下一波疫情

▲防檢局呼籲農民必須加強擴大田區巡查工作。（圖／金門縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

中央氣象局今（10日）上午8點解除利奇馬颱風警報，但「秋行軍蟲災害緊急應變小組」表示，秋行軍蟲飛行能力強且可乘風遠距離遷移，恐隨這次颱風的外圍環流及西南風引入鄰近國家成熟蟲體，呼籲種植玉米、高粱或其他高風險寄主作物的農民必須加強擴大田區巡查工作。

應變小組指出，秋行軍蟲可乘風遠距離遷移，文獻記載一晚飛行可達100至200公里，依氣象局發布的颱風動態及農委會農業試驗所觀測資料，本次利奇馬颱風侵台的移動路徑，恐引進鄰近國家及大陸南方省份的秋行軍蟲成蟲，而造成國內下一波疫情發生，又秋行軍蟲雌成蟲一次產卵量可高達數百顆卵粒，近期氣溫高，卵僅需1至2天即可孵化，剛孵化幼蟲會垂絲隨風分散，農民若未及時發現及採取適當防治措施，恐造成大規模災損。

請繼續往下閱讀...

▲防檢局指出，發現卵塊立即摘除，並留意作物葉片是否遭可疑蟲體啃食。（圖／金門縣政府提供）

應變小組表示，因應國內疫情現況，防檢局已公告玉米及高粱秋行軍蟲緊急防治藥劑，提供農民防治使用。近期為國內玉米及高粱二期作新植期間，其幼苗期的保護及採取適當病蟲害防治措施極為重要。此外，國內尚未發現秋行軍蟲為害的高風險寄主作物，包括水稻、甘蔗、牧草、甘藷、落花生、大豆等，也請栽植此些作物的農友加強巡田，發現卵塊立即摘除，並留意作物葉片是否遭可疑蟲體啃食為害。

▲防檢局強調，如果發現疑似蟲體應落實通報。（圖／金門縣政府提供）

防檢局強調，如果發現疑似蟲體應落實通報，並依公告緊急防治藥劑進行強制施藥措施，輪流使用不同作用機制的藥劑，以免產生抗藥性。防檢局指出，目前國內仍在秋行軍蟲緊急防治第二階段，持續目視巡查仍為發現秋行軍蟲最主要方法，可藉此掌握國內發生情形並即時防治，加以管控。

▲台南百慕達草皮首次發現秋行軍蟲 。（圖／農委會提供）

另外，截至8月9日止，除嘉義市外，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計225件（652.09公頃）；成蟲確定案例156件。目前已完成銷毀81件（21.79公頃），藥劑防治144件（630.30公頃），其中金門藥劑防治案例即達15件（582.99公頃）。