利奇馬颱風「料敵從寬」　侯友宜：颱風不能算，也不能賭！





▲侯友宜。（圖／記者徐政璿攝）

記者袁茵／新北報導

因應颱風利奇馬襲台，北北基8日晚間共同宣佈放假，但9日一早風雨不如預期，讓台北市長柯文哲感慨「假白放了」。對此，新北市長侯友宜10日上午表示，颱風不能用算的，也不能用賭的，面對這麼大的一個颱風來，一定用最高的標準，料敵來從寬禦敵從嚴，緊急的做好所有應變的一個準備。

侯友宜10日上午在板橋受訪時，被問到利奇馬造成的風雨沒有很大，是不是有放錯颱風假？他回應，面對整個極端氣候的變化，如果能夠及早知道隔一天已經達到颱風放假的標準，首長就要早一點來告訴民眾，讓民眾能夠提早來做應變準備，「守護民眾的財產安全，永遠是我們首長最高的準則，颱風不能用算的，也不能用賭的，所以一定要用科學的依據，來做好一個應變的準備。」

侯友宜說，沒有辦法預測颱風的臨時轉向，更要用做好萬全準備的心情來面對，所以昨天雖然雨量都是下修，但是各地還是多少有陣風也有陣雨，尤其新北市的幅員廣大，面對這麼大的一個颱風來，「我們一定用最高的標準，料敵從寬、禦敵從嚴，緊急的做好所有應變的一個準備。」

針對半夜發現利奇馬臨時轉向，有人說為什麼不晚一點再公布颱風假？侯友宜表示，大家要用務實理性去看待颱風，並且做好萬全的準備，若凌晨三四點鐘轉向，並且告知民眾，那民眾的應變能力夠嗎？隔一天準備工作已經準備好了，突然臨時下一個命令，要考量民眾的應變能力夠不夠，這才是考量的重點。

侯友宜說，其實理想跟務實要採取不同應變才對，如果能夠早一點宣布，讓民眾做好準備，不是更好嗎？到了凌晨兩、三點或三、四點鐘告訴民眾，民眾整個心理應變夠不夠，這個都是需要考量的，「民眾的安全永遠是我們的第一，民眾如何跟我們並肩作戰，永遠是我們最高考量原則！」所以務實的去看待面對，努力的把應變以及防災做到最高的原則，來守護民眾的生命及財產安全，永遠是放在他們心上的第一位。