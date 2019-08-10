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55萬人受災、93間民房倒塌　利奇馬肆虐重創浙江溫嶺

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▲浙江溫嶺市海濱現10公尺高巨浪。（圖／CFP）

▲浙江溫嶺市海濱現10公尺高巨浪。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被大陸稱作「超強颱風」的利奇馬自9日遠離台灣後直撲浙江，首當其衝的溫嶺市災情慘重，據統計，截至今（10）日上午8時，颱風利奇馬登陸造成全市受災人口達55萬人，民房倒塌93間；至上午10時，溫嶺超過42萬用戶斷電，經搶修，仍有34萬餘戶尚未恢復供電，部分區域停水、通訊中斷。

▼利奇馬由浙江溫嶺市登陸，造成嚴重災情。（圖／CFP）

▲利奇馬由浙江溫嶺市登陸，造成嚴重災情。（圖／CFP）

▲杭州西湖邊有大樹遭連根拔起。（圖／翻攝央視）

▲杭州西湖邊有大樹遭連根拔起。（圖／翻攝央視）

《新京報》報導，利奇馬颱風帶來的持續性降雨致浙江溫州、台州、寧波大部分城區被大水淹沒，上千名人員被困。武警浙江總隊官兵已出動500名官兵及60艘舟艇前往救援，目前已救出被困人員200餘名，搜救仍持續進行中。

▲浙江甬莞高速往台州方向隧道入口遭土石流。（圖／翻攝央視）

▲浙江甬莞高速往台州方向隧道入口遭土石流。（圖／翻攝央視）

此外，浙江多地也傳出災情，位於寧波的G1523甬莞高速往台州方向角洞嶴隧道出口因暴雨引發土石流，將隧道口堵塞，所幸事發當時無車輛通過，沒有造成人員傷亡。

▲浙江玉環車輛被淹。（圖／翻攝央視）

▲▼浙江玉環主城區積水高過1公尺。（圖／翻攝玉環新聞網）

▲浙江玉環主城區積水高過1公尺。（圖／翻攝玉環新聞網）

距離利奇馬颱風登陸地不遠的浙江玉環市也受大雨侵襲，主城區5條主幹道積水皆超過1公尺深，對外交通因積水而中斷，許多車輛泡在水中，只剩車頂可見。

▲浙江寧波道路被沖斷。（圖／翻攝央視）

▲浙江寧波道路被沖斷。（圖／翻攝央視）

據了解，颱風「利奇馬」主要對浙江造成較大影響，包括台州、溫州、寧波等6市42縣（市、區）共計303.6萬人受災，75.2萬人緊急轉移安置，目前已造13死、16人失聯，200餘間房屋倒塌，3200餘間房屋不同程度損壞，農作物受災66.3千公頃。

據中國氣象局官網指出，「利奇馬」將持續北上，強度逐漸減弱，明（1）1日傍晚到夜間在山東半島南部沿海再次登陸（熱帶風暴級或強熱帶風暴級，8-10級，20-25米/秒）。浙江、江蘇、山東將直面迎戰「利奇馬」，影響範圍將擴大到安徽、上海、河北東部、天津等地。
 

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關鍵字：利奇馬,浙江,溫嶺,暴雨,淹水,土石流

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