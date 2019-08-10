影／溫州永嘉縣堰塞湖潰堤致18人遇難　城區一片汪洋　傷亡人數持續攀升

記者魏有德／綜合報導

浙江省溫州市永嘉縣受颱風「利奇馬」侵襲，造成目前最嚴重傷亡災情。永嘉縣此前傳出有13人遇難，16人失聯，最新消息指出，下午3時半再發現5名遇難者遺體，其中3人為新發現人員，傷亡人數增為18人死亡，14人失聯，成為目前颱風影響下最嚴重災情。。

▲浙江溫州永嘉縣因利奇馬颱風造成堰塞湖潰堤，傳出重大傷亡。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，颱風「利奇馬」登陸浙江，永嘉縣岩坦鎮山早村一山體因特大暴雨，3小時內降雨量達160mm，引發山體滑坡形成土石流，而後堵塞河流，10分鐘內山洪最高水位漲到10公尺，該村約120人被洪水圍困。因溪水上漲太快，部分村民來不及撤離到安全位置，堰塞湖突然潰堤，造成人員傷亡和失聯。

▲救援人員只能靠著橡皮艇來回尋找失聯民眾。（圖／翻攝澎湃新聞）

由現場釋出畫面可以發現，永嘉縣部份城區皆泡在水裡，分不清路面和水面的界線，從高空鳥瞰，只能見到房屋的屋頂，其餘皆為滾滾黃泥水，同時導致3條公路中斷，坍方超過60處。

▲利奇馬帶來大量雨勢導致永嘉縣居民被洪水圍困。（圖／翻攝澎湃新聞）

事故發生後，浙江省、溫州市政府立即會同當地政府人員進行救災，投入救災人力已達300多人，由於目前仍有民眾失聯，救援行動持續進行中。

