颱風走了引西南風！豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

根據《ETtoday新聞雲》10日最新民調顯示，2020總統大選，若郭台銘、柯文哲、王金平結盟，三人合體支持度達33.9%，領先蔡英文、韓國瑜4個百分點以上。蔡英文10日南下高雄參拜文武聖殿，他相當有信心，認為目前選舉正朝正面發展，至於若郭台銘真的決定參選，蔡英文說「對國民黨的候選人影響比較大吧」。