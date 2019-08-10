　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風走了引西南風！豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲受鋒面影響，11日南投縣仁愛鄉鄉道投89線力行產業道路翠巒路段土石流，交通中斷。（圖／仁愛分局提供）

▲水保局籲，地方政府應針對土石流警戒進行疏散避難勸告。（示意圖／仁愛分局提供）

記者許展溢／台北報導

中央氣象局指出，颱風利奇馬雖然已遠離台灣，但受外圍環流、西南風影響，中南部將會降下豪雨或大雨。水土保持局今（10日）下午發布 143 條土石流黃色警戒，包括南投縣、嘉義縣、屏東縣和高雄市，呼籲地方政府應進行疏散避難勸告。

143條黃色警戒，分布在南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、春陽村、精英村、發祥村，信義鄉神木村、同富村。

請繼續往下閱讀...

▲▼水土保持局發布 143 條土石流黃色警戒 。（圖／水土保持局提供）

▲水土保持局發布143 條土石流黃色警戒 。（圖／水土保持局提供）

屏東縣：霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，獅子鄉南世村、內獅村、獅子村、丹路村、竹坑村、內文村、草埔村。

高雄市：那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，茂林區多納里、茂林里、萬山里。

嘉義縣：阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村等，4縣10鄉53村。水保局強調，地方政府應針對以上警戒進行疏散避難勸告外，居民也要注意安全。
 

ET快訊
警界不倫戀！已婚53歲副所長與23歲女警同寢42分鐘全都錄
利奇馬重創浙江13死！200間房屋倒塌「道路被沖斷」
ET總統民調／蔡英文領先拉大！韓國瑜下跌6.1％

關鍵字：颱風,利奇馬,西南風,水土保持局,土石流,南投,嘉義,屏東,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一芳創辦人柯梓凱控「網友拿他牌影射」　貼出「一張紙」怒嗆：都用台灣茶

台中國際動漫博覽會登場　火影忍者第二代BORUTO慕留人首登台

颱風走了引西南風！豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

可樂瓶裝1元硬幣有多重？　答案是…黃奶奶「無量的愛心」

真的拆招牌！一芳加盟商「不能被輕言踐踏」　網讚爆有尊嚴：用新台幣教訓

50嵐還能買！她分析「4分區代理」曝這2區沒表態　點名北部：確定不要喝

影／台北37.8°C熱爆！北北基都飆破今年最高溫　10縣市高溫警戒

紙風車拒演風波　台中永安國小家長反嗆：老師人格被當道具

受託驗車被「祂」當賊...一碰手把爆暈！阿婆指牌位怒譙　他秒好驚呼：死人直

衝一波！絕美懸日18:17再降峨眉街　氣象局：機率6至7成

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

白嫩雞母蟲變身「戰神大兜蟲」！從化蛹到羽化...療癒過程全紀錄

壁虎「壁咚玻璃」國道搭便車 超猛毅力網笑翻：好強的吸盤

尷尬啦！男子「姿勢滿分」倒垃圾 甩出袋子竟炸開...瞬間原地石化

JJ媽飛新加坡看偶像容祖兒！　 驚：原來兒子是她的嘉賓！

邕聖祐man背金香起到保健室　回應女方告白：我也喜歡妳！！

一芳創辦人柯梓凱控「網友拿他牌影射」　貼出「一張紙」怒嗆：都用台灣茶

台中國際動漫博覽會登場　火影忍者第二代BORUTO慕留人首登台

颱風走了引西南風！豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

可樂瓶裝1元硬幣有多重？　答案是…黃奶奶「無量的愛心」

真的拆招牌！一芳加盟商「不能被輕言踐踏」　網讚爆有尊嚴：用新台幣教訓

50嵐還能買！她分析「4分區代理」曝這2區沒表態　點名北部：確定不要喝

影／台北37.8°C熱爆！北北基都飆破今年最高溫　10縣市高溫警戒

紙風車拒演風波　台中永安國小家長反嗆：老師人格被當道具

受託驗車被「祂」當賊...一碰手把爆暈！阿婆指牌位怒譙　他秒好驚呼：死人直

衝一波！絕美懸日18:17再降峨眉街　氣象局：機率6至7成

「台劇女星」認愛195cm籃球星二代！　見過雙方家長：朝結婚前進

熱戀結束就是分手？「愛情保鮮」8大原則　培養更深厚的關係

中職／兄弟9月8日「K歌之王」　女神田馥甄降臨

英國人今夏將花1千億買5000萬件新衣！　只穿一次就丟

七夕情人節剛過…南投提供免費愛滋篩檢試劑　超商就可領取

政大雄鷹盃／DJ小謝行程滿檔　世界盃確定亮相

政大雄鷹盃／北京清大輕取台師大　5戰全勝奪冠

他跌倒大街上「下體痛到噴淚」　照X光傻眼「子孫根白骨化」當場落寞回家！

《德魯納》具經理也開IG了！心急鬥嘴張滿月：你到底在哪？

防治登革熱！新北定每周六為「市民清潔日」　落實居家環境巡查

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

生活熱門新聞

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵..

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏..

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

旅遊作家怒機場免稅店蓋「遮羞布..

陸情侶影城點「這一桶」　狂讚台..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

表態中國台灣 珍煮丹：品牌遭..

CoCo聲明後　台官網、臉書就..

迷客夏凌晨急刪「中國台灣」字句

50嵐聲明：大陸仿冒的店與我們..

6菜110元！他曬便當嗆：台灣..

女騎士金針山迷途　神秘白衣女報..

更多熱門

相關新聞

蔡英文說郭台銘對國民黨影響大

根據《ETtoday新聞雲》10日最新民調顯示，2020總統大選，若郭台銘、柯文哲、王金平結盟，三人合體支持度達33.9%，領先蔡英文、韓國瑜4個百分點以上。蔡英文10日南下高雄參拜文武聖殿，他相當有信心，認為目前選舉正朝正面發展，至於若郭台銘真的決定參選，蔡英文說「對國民黨的候選人影響比較大吧」。

55萬人受災、93間民房倒塌 利奇馬肆虐重創浙江溫嶺

高雄邁粉高喊「高雄等你回來」

利奇馬過境環工總動員　全市清垃圾

婦騎機車闖紅燈致他人死　判10月

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆：喝水好了

母兩副眼鏡配10萬！網解帳單：店員殺慘了

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤說出悲慘真相

劉真首曝「3歲女兒真面目」！

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶手身分

手搖飲之亂！館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被輾慘死

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵粉一喝傻眼

迷客夏自稱「來自中國台灣台南」

大苑子表態「中國台灣」　迷客夏也中槍

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

颱風天還出動灑水車　網曝光真相

他來台迎娶愛人　一見面嚇到悔婚

颱風天堅持折回公路　結果撈到寶

更多

最夯影音

更多

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面