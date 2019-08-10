颱風走了引西南風！豪大雨彈炸中南部　土石流警戒143條

▲水保局籲，地方政府應針對土石流警戒進行疏散避難勸告。（示意圖／仁愛分局提供）
記者許展溢／台北報導
中央氣象局指出，颱風利奇馬雖然已遠離台灣，但受外圍環流、西南風影響，中南部將會降下豪雨或大雨。水土保持局今（10日）下午發布 143 條土石流黃色警戒，包括南投縣、嘉義縣、屏東縣和高雄市，呼籲地方政府應進行疏散避難勸告。
143條黃色警戒，分布在南投縣仁愛鄉新生村、互助村、南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、春陽村、精英村、發祥村，信義鄉神木村、同富村。
▲水土保持局發布143 條土石流黃色警戒 。（圖／水土保持局提供）
屏東縣：霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，獅子鄉南世村、內獅村、獅子村、丹路村、竹坑村、內文村、草埔村。
高雄市：那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，茂林區多納里、茂林里、萬山里。
嘉義縣：阿里山鄉豐山村、來吉村、樂野村、達邦村、里佳村、山美村、茶山村、新美村、十字村等，4縣10鄉53村。水保局強調，地方政府應針對以上警戒進行疏散避難勸告外，居民也要注意安全。