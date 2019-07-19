直搗苗栗西勢美！爆乳泰妹「極樂炫富照」曝光　手握千元鈔爽笑

▲泰女在臉書PO出火辣炫富照，企圖替集團吸引同鄉姊妹下海。（圖／翻攝臉書）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗警方為淨化選前治安，大動作掃蕩黑幫，18日還破獲由賴姓男子（40歲）為首的暴力犯罪集團，意外發現賴男竟然還是統促黨幹部。據悉，賴男集團涉嫌暴力圍事、逼迫外籍女子賣淫等，為吸引更多姊妹加入，甚至還有身材姣好的泰籍女子在臉書PO出「火辣炫富照」，誘使同鄉女子一起下海撈金。

警方連日追查掌握情資，發現以賴男為首的暴力討債集團以苗栗西勢美「豆干厝」（私娼寮）為據點，引進年輕的泰國籍女子來台，並逼迫其賣淫；此外，該集團還涉及霸佔地盤、從事恐嚇、恃強勒索、對特種行業收取保護費等，如遇不從，旋即糾眾砸店鬧事。

▲苗栗警方大規模查緝，一舉搗破西勢美私娼寮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方蒐證期間還發現，集團中有成員與泰籍辣妹交往，而該名辣妹還在個人臉書PO出數張「火辣炫富照」，不但身穿黑色小可愛仰躺床上擺出嫵媚Pose，還秀出數張與厚厚一疊千元大鈔的誘人合照，試圖透過社群媒體引誘更多同鄉姊妹下海撈金。荒唐行徑讓警方看了都不禁搖頭。

此次查緝行動，警方直搗西勢美豆干厝，當場逮回13名泰籍女子，另還逮捕應召站台籍業者、工作人員共5男1女一併偵辦；此外，警方也在現場查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票、帳冊、保險套、潤滑液等贓證物。全案依毒品、人口販運、恐嚇取財等罪嫌移送法辦，而查獲的13名泰女則轉由移民署苗栗專勤隊收容。

苗栗縣警察局表示，防制幫派犯罪為警察當前治安重點之一，為確保選前社會治安平穩，警方將持續打擊黑道幫派行動，並呼籲民眾，如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請立即向警察機關報案及檢舉，共同維護社會治安。

▲該名泰女在臉書PO出數張與大疊千元鈔票合照炫富。（圖／翻攝臉書）