　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

宣傳國防教育！央視「獨立軍事頻道」8月1日亮相　26欄目秀解放軍風貌

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ CCTV7 。（圖／翻攝自央視微博）

▲央視軍事節目的製作和播出由解放軍電視宣傳中心負責。（圖／翻攝自央視微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

央視獨立的大陸國家級軍事電視頻道即將亮相。CCTV-7國防軍事頻道將於8月1日「八一建軍節」正式開播，取代現有的CCTV-7軍事•農業頻道，成為全新的「央視七套」。中共海軍少將張召忠稱，所有媒體都應該義無反顧地支持國防教育和愛國主義教育。

▲▼ CCTV7 。（圖／翻攝自央視微博）

▲央視宣佈CCTV-7國防軍事頻道於8月1日正式開播。（圖／翻攝自央視微博）

《北京晚報》指出，CCTV-7國防軍事頻道是報導國防和軍隊建設成就、展示人民軍隊新風貌，普及國防教育、傳播軍事知識的重要平台，頻道將設置26檔欄目，並有三檔以軍事新聞為主的新聞欄目，每天播出新聞總時長位90分鐘。

報導稱，國防軍事頻道新節目佔比達到85%，多個節目將創新應用演播室AR等新技術手段。重點季播節目《學習強軍》由軍事院校的專家，向觀眾闡釋解讀中共總書記習近平的強軍思想，並與觀眾進行互動；周播特別節目《軍武零距離》採用4K技術拍攝，展現大陸國防力量發展成果，普及國防軍事相關知識，傳播軍事文化。

此外，該頻道還包含軍事紀錄片《軍事影像志》、電視雜誌類節目《國防科工》、國防微影片《軍歌嘹亮》，以軍旅題材為主的電視劇欄目《五星劇場》等。

▲共軍少將張召忠。（圖／CFP）

▲張召忠有「中國首席軍事評論家」之稱。（圖／CFP）

至於為什麼要成立獨立的軍事電視頻道，張召忠稱，近年來，軍事類節目的收視率有走低的趨勢，「以前我在央視的直播節目，1.5左右都算是低的，而2015年7月的幾期節目，都在1.1到1.56之間。」

他認為，「如果年輕人不再關心時事政治和國防軍事，如果整個民族的科技素質日益低下，未來的中國誰來保衛？高品質的兵員從何而來？人民戰爭的基礎又在哪裡？戰爭動員潛力還有多大？這可能是杞人憂天降，言過其實，但不得不引起我們的重視。」

張召忠表示，「所有媒體都應該義無反顧地支持國防教育和愛國主義教育，因為這是關係到中華民族偉大復興和千秋偉業的大事。」

ET快訊
全家花95元一看發票6碼大哭「1萬飛了」　長髮妹嘆：沒事不要
LIVE／挺韓餐會席開40桌　韓粉揮國旗喊「韓國瑜凍蒜」
韓粉不怕告！繼續恐嚇罷韓正妹：讓妳嚐硫酸滋味
畫面曝光！一家3口趕考試搭小黃「路口高速碰撞」　媽媽不治身亡

關鍵字：CCTV-7,國防軍事頻道,央視七套,張召忠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

宣傳國防教育！央視「獨立軍事頻道」8月1日亮相　26欄目秀解放軍風貌

4個普通紙杯承重1450公斤！　超強韌保護塗層在大陸軍博會亮相

模擬憲兵辦案宛如化身柯南　清秀三姐妹鐵衛營凝聚情感

國軍烹調油儀器檢測　確保官兵飲食安全

解放軍派10多架戰機！「翔龍無人機」首次海空聯合監控美軍艦航經台海

南韓計劃造輕型航母「LPH-II」　3萬噸排水量可載16架F-35B

「89比1」壓倒性通過！　麥利將任美軍參謀首長聯席會議主席

把眼鏡蛇直升機、坦克丟水中！　約旦打造海底軍事博物館

B-21轟炸機2021年底首飛！美軍將採購「100架以上」與B-52組聯隊

土國被禁買F-35　波蘭、日本想接手訂單！單價降至8000萬美元內

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

不死心！檢舉達人追7KM竟0違規 蹲點她家門...等妳外出「繼續拍」

宣傳國防教育！央視「獨立軍事頻道」8月1日亮相　26欄目秀解放軍風貌

4個普通紙杯承重1450公斤！　超強韌保護塗層在大陸軍博會亮相

模擬憲兵辦案宛如化身柯南　清秀三姐妹鐵衛營凝聚情感

國軍烹調油儀器檢測　確保官兵飲食安全

解放軍派10多架戰機！「翔龍無人機」首次海空聯合監控美軍艦航經台海

南韓計劃造輕型航母「LPH-II」　3萬噸排水量可載16架F-35B

「89比1」壓倒性通過！　麥利將任美軍參謀首長聯席會議主席

把眼鏡蛇直升機、坦克丟水中！　約旦打造海底軍事博物館

B-21轟炸機2021年底首飛！美軍將採購「100架以上」與B-52組聯隊

土國被禁買F-35　波蘭、日本想接手訂單！單價降至8000萬美元內

綠島港區客輪失去動力！　200多人「卡在海上」拖帶出港

卡特希望能回暴龍結束生涯　但仍要看球隊需求

前軍醫局副局長與愛妻陪女兒赴試　「高速碰撞」妻子當場身亡

體貼新手媽媽辛勞　鎮瀾宮免費送媽祖奶嘴

放置「動物血滴子」傷竹林浪浪　他繳完罰款還要上動保課

雲林六房媽神威顯赫　柯文哲「前腳走」蔡英文「後腳到」

換新機考驗品牌忠誠度　引來iPhone用戶抱怨忠誠度非「滿意度」

紅襪貝茲三響灌5打點痛宰洋基　史上首次連4天三響砲

台中哥年領百萬！台北公司挖角…年薪+20萬　他問「該舉家搬遷嗎」網勸翻

2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰　黃偉哲邀請國人為中華小將加油

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

軍武熱門新聞

美軍艦25日航經台海！解放軍派..

陸推新塗層讓4紙杯承重1450..

清秀三姐妹鐵衛營凝聚情感

國軍烹調用油建立正確檢測機制

土國被禁買F-35買家增多　單..

B-21轟炸機2021年底首飛..

南韓要造3萬噸輕型航母

殲-16右側一塊顯眼補丁　陸媒..

影／雷神公司發布新武器「MAD..

麥利將任美軍參謀首長聯席會議主..

解放軍5年後停產三代半戰機

解放軍作戰旅殲-20首次曝光

眼鏡蛇丟水中！約旦打造海底軍事..

馬紹爾群島輻射竟高福島、車諾比..

更多熱門

相關新聞

印度米格21失事率55％原因曝光

大陸軍事評論員張召忠爆料稱，印度米格-21戰機在全球52個國家服役狀況良好，唯在印度空軍失事率超過55％，主因是為了省錢，維修時改用其他機種零件替換導致，「通過其他渠道國家購買了中國殲-7戰鬥機的零件，導致了印度米格-21的故障率居高不下。」

局座：梟龍打米格-21非經典戰例

澳洲迎2架F35　張召忠笑塗料差

張召忠：002型航母最快年底服役

局座：美艦再闖南海就直接撞出去

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

男偶像疑失手上傳接吻照！

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

獨／友人證實：Lulu、阿達4年情斷！

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面