宣傳國防教育！央視「獨立軍事頻道」8月1日亮相　26欄目秀解放軍風貌

▲央視軍事節目的製作和播出由解放軍電視宣傳中心負責。（圖／翻攝自央視微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

央視獨立的大陸國家級軍事電視頻道即將亮相。CCTV-7國防軍事頻道將於8月1日「八一建軍節」正式開播，取代現有的CCTV-7軍事•農業頻道，成為全新的「央視七套」。中共海軍少將張召忠稱，所有媒體都應該義無反顧地支持國防教育和愛國主義教育。

▲央視宣佈CCTV-7國防軍事頻道於8月1日正式開播。（圖／翻攝自央視微博）

《北京晚報》指出，CCTV-7國防軍事頻道是報導國防和軍隊建設成就、展示人民軍隊新風貌，普及國防教育、傳播軍事知識的重要平台，頻道將設置26檔欄目，並有三檔以軍事新聞為主的新聞欄目，每天播出新聞總時長位90分鐘。

報導稱，國防軍事頻道新節目佔比達到85%，多個節目將創新應用演播室AR等新技術手段。重點季播節目《學習強軍》由軍事院校的專家，向觀眾闡釋解讀中共總書記習近平的強軍思想，並與觀眾進行互動；周播特別節目《軍武零距離》採用4K技術拍攝，展現大陸國防力量發展成果，普及國防軍事相關知識，傳播軍事文化。

此外，該頻道還包含軍事紀錄片《軍事影像志》、電視雜誌類節目《國防科工》、國防微影片《軍歌嘹亮》，以軍旅題材為主的電視劇欄目《五星劇場》等。

▲張召忠有「中國首席軍事評論家」之稱。（圖／CFP）

至於為什麼要成立獨立的軍事電視頻道，張召忠稱，近年來，軍事類節目的收視率有走低的趨勢，「以前我在央視的直播節目，1.5左右都算是低的，而2015年7月的幾期節目，都在1.1到1.56之間。」

他認為，「如果年輕人不再關心時事政治和國防軍事，如果整個民族的科技素質日益低下，未來的中國誰來保衛？高品質的兵員從何而來？人民戰爭的基礎又在哪裡？戰爭動員潛力還有多大？這可能是杞人憂天降，言過其實，但不得不引起我們的重視。」

張召忠表示，「所有媒體都應該義無反顧地支持國防教育和愛國主義教育，因為這是關係到中華民族偉大復興和千秋偉業的大事。」