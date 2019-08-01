遭批網美「炫富場」！小紅書安卓商店被下架：已啟動全面排查

▲截至今年3月，小紅書使用者數量超過2.2億。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「小紅書」作為大陸時下熱門的社群平台，吸引超過2億人分享記錄生活，但近日卻傳出該App被安卓應用商店下架。小紅書今（1）日淩晨發出聲明稱，「已對站內內容啟動全面排查、整改，深入自查自糾，積極配合有關部門，促進互聯網環境的優化與提升。」

▲不少網美喜歡在小紅書分享跑車名包，遭批炫富。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，網友近日發現在多個安卓應用商店，均無法檢索到「小紅書」，不過在蘋果的App Store則仍能搜尋到這個App。由於今年以來，已有多家媒體報導「小紅書」上存在虛假「種草（編按：看到分享好用產品，激起了購買慾望）筆記」的情況，亦有涉黃資訊、售賣違禁藥等亂象，因此外界普遍猜測，下架是因為內容違規所致。有業內人士表示，小紅書App的全平台下架只是時間問題。

▲一位10歲小網紅在小紅書上分享名牌抗老保養品。（圖／翻攝自小紅書「鈺瑩小主」）

消息傳出後，不少網友拍手叫好，稱「5年前剛用小紅書的時候真的挺好用的，後來淪為炫富場，如今是假廣告」、「 好多說種草的，全是寫手寫的，假的很」、「傻男看直播打賞，傻女小紅書種草」。但也有人表示，「我用小紅書找美甲圖，真的挺好用的」、「我只在小紅書裡搜索菜譜感覺挺實用」。

▼ 小紅書聲明內容。（圖／翻攝自微博）