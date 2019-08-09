影／男客戶微笑臨櫃！下秒突然「塞4字紙條」　銀行人員一看秒懂「機警神救援」

▲男子到銀行櫃檯假裝辦理業務，實際上是為了尋求援助。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一家工商銀行近日發生一起驚險的救援案例，一名男客戶臨櫃時不斷微笑和銀行人員示意，動作顯得很不自然，一旁則有一名身穿白衣的女子不斷催促他辦理業務，但男子卻一直設法拖延，直到周遭沒有其他人時，他突然把藏在手機下面的紙條塞給銀行人員。人員一看後嚇壞了，因為上頭寫著「打110！」

▼男子被一旁白衣女強迫辦理業務。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在貴陽市一間工商銀行內，一名男客戶臨櫃時不斷微笑和工作人員示意，舉止相當奇怪，身邊還有一名女子不斷催促他辦理業務，他卻遲遲沒有動作。在銀行內協助辦理事務的經理楊超表示，當他看到這個情況後，就上前過去問「有什麼困難要幫助嗎？」但是男子都不敢開口說話。

男客戶就這樣一直拖延時間，好像在等待什麼，直到看見隨行人員沒有在身旁後，他才又趕緊跑回來遞上紙條。楊超說，「他的那個紙條就卡在手機下面，偷偷地拿出來，然後我打開一看，就寫著幾個字『打110！』」楊超意識到男子身處險境，立刻向上頭匯報此事，並且主動請客戶到內部的辦公室「辦理業務」。

▼男子見到隨行人員沒有跟隨後，立刻跑到楊超跑邊遞上紙條。（圖／翻攝自微博）

可是男子旁的隨行人員態度十分不友善，硬是要男子待在外面就好，堅持不能離開視線。楊超和高層人員立即撥打了報警電話並且啟動銀行應急方案，他們還為了保護男子及控制住他身邊的隨行者，讓工作人員假裝是其他客戶辦理業務，藉機拖延時間又不讓對方察覺，等待警方趕來現場支援。

過了10多分鐘後，員警趕到現場將1男1女帶回派出所調查，初步結果顯示，原來這名男子被困在「傳銷組織」，一直無法脫身，即便他已經表示不願，組織人員還是強硬要他加入。

男子最終假裝順從對方，並提出前往銀行領錢「加入組織」的想法，實際上他已經準備好藉機向人員求助。男子事後向銀行表達謝意，聲稱「這是他唯一自救的機會」。目前，男子已經成功脫身回到家中，案件仍在進一步辦理。

▼驚險救援畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）