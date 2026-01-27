　
大陸 大陸焦點 特派現場

武漢病毒研究所：發現對立百病毒有效藥物　可作醫護預防性用藥

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲武漢病毒研究所。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

印度近日爆發立百病毒（Nipah virus）疫情，已出現死亡病例，並有上百人被隔離。中國科學院武漢病毒研究所近期在國際期刊發表研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對立百病毒具有顯著的抗病毒活性。

武漢病毒研究所肖庚富／張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊Emerging Microbes & Infections上發表了題為The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection的研究成果。

研究成果證實，口服核苷類藥物VV116對立百病毒具有顯著的抗病毒活性，為這一高致死性新發傳染病的防治帶來新希望。該成果首次證實VV116對立百病毒的治療潛力，不僅可作為醫護人員、實驗室工作者等高危人群的預防性用藥，更可為應對當下和未來的立百病毒疫情提供了一個現成的藥物選擇。

根據疾管署資料，立百病毒首於1998年在馬來西亞發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%，近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與果蝠（狐蝠屬）活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關。

立百病毒傳染方式主要分為動物傳人、食物傳播以及人傳人三類：

一、立百病毒可藉由果蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。

二、食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或生椰棗樹汁等，也可能導致感染。

三、有限的人與人之間的傳播。家人、照護者、社區接觸者及醫療人員若近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，均可能受到感染。

▲▼立百病毒感染症。（圖／疾管署提供）

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

印度西孟加拉邦首府加爾各答爆發「立百病毒」（Nipah virus）疫情，當地一間綜合醫院截至目前已有5人確診，其中包括2名護理師、1名醫師及1名醫護人員，4人皆是在治療一名疑似首例感染案例後發病，部分患者病況危急，仍在加護病房昏迷搶救，而該名疑似首例案例已經死亡。

立百病毒列第五類傳染病　疾管署：流行地區勿吃來路不明水果

立百病毒列第五類傳染病　疾管署：流行地區勿吃來路不明水果

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

確診1天就喪命　印度少年染立百病毒

確診1天就喪命　印度少年染立百病毒

致死率75%！印度「立百病毒」再現

致死率75%！印度「立百病毒」再現

