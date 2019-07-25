拿143萬現鈔買金條！網PO好事多超狂發票　網起底：台南耳鼻喉科「炫富名醫」

▲有網友在臉書PO出炫富照，而被網友起底為台南有名的「炫富名醫」。（圖／翻攝自網路，下同）

記者林悅／台南報導

一名網友在臉書上PO出他到好市多消費的發票，抱怨說一逛好市多就大失血，而定睛一看，消費金額靖高達143萬元，也引起網友們熱議，好奇到底是誰有這麼大的手筆，一出手就上百萬元，而原PO也因此遭到網友起底，發現他就是台南有名的「炫富名醫」。

請繼續往下閱讀...

原PO在臉書《爆廢公社》PO出到好市多購買金條的發票，還抱怨「一逛好市多就大失血」，引發網友熱烈討論，除了討論好市多什麼都賣、連金條都不奇怪之外，更好奇到底是誰這麼大手筆，逛好市多就能夠花掉一百多萬，結果發現是台南有名的耳鼻喉科醫師。

這名耳鼻喉科醫師，經常在自己的臉書上PO出各式名錶的照片，而且名錶照片下更有名貴「陪襯」，不是法拉利的鑰匙、就是賓利的標誌，生活過得相當奢華。

據了解，這名耳鼻喉科醫師，經常向媒體發布醫學新知及衛生保健、口腔癌篩訊息等，醫術尚受肯定，他服務的醫院表示，這是屬於醫師私生活問題，醫院不予置評，而耳鼻喉科醫師薪水也是依醫院標準給付，醫師個人的財務狀況醫院不清楚，其本人也不願受訪。據了解，該名醫師身分遭人起底後，也刪除相關照片。