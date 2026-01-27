陸「戒酒晶片」植入皮下組織　可持續150天讓「酒鬼」飲酒不再快樂

▲醫院替患者植入戒酒晶片。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸武漢醫院近日公開一種戒治酒精依賴的新療法，醫師替一名俗稱「酒鬼」的長期酒精依賴患者植入「戒酒晶片」，術後近一個月，患者飲酒量明顯下降，且對飲酒這件事提不起興趣。院方指出，該植入治療療程可持續約150天，被視為預防復發飲酒的新選項。

《極目新聞》報導，近期，武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院）精神衛生中心聯合肝膽外科團隊，為一名長期受酒精依賴困擾的患者成功實施了「戒酒芯片（晶片）」（鹽酸納曲酮）植入術治療。

根據觀察，術後近一個月，該名患者飲酒量從治療前的每天2至3斤白酒，降低至幾乎為零，偶爾小酌一口，也認為「喝酒沒以前快活了」。據其家屬反饋，戒斷治療截至目前效果良好。

據悉，「戒酒晶片」為鹽酸納曲酮植入治療，是武漢大學人民醫院近期研究的新技術。院方表示，相較傳統口服藥物，植入方式具有給藥週期長、患者依從性較佳等特點，整個手術需由精神科、肝膽外科與麻醉科多學科合作完成，植入時間約10分鐘，藥效可維持150天以上。

接受植入晶片手術的患者李先生（化名）飲酒史超過20年，近年被診斷為重度酒精依賴，也就是民間俗稱的「酒精上癮者（酒鬼）」。

家屬透露，患者過去曾多次住院治療想要戒酒，但出院後仍反覆復飲，得知可進行植入治療後即安排評估並接受手術。

院方強調，酒精依賴屬於長期、過量飲酒導致的心理與身體依賴狀態，心理渴求是復飲的重要原因之一，「透過長效控釋的藥物植入方式，可在一定期間內提供穩定藥效，但治療仍需結合心理治療、家庭支持及社會復健等多方配合。」

