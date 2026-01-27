陸自製客機C919拚交付　2026全力衝刺15天內造一架

▲大陸C919客機持續交付給大陸三大航司使用。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸自研自製的客機C919自2022年交付首架飛機後，正逐步提升生產與交付節奏。外媒揭露，有知情人士指出，商飛2026年交付目標不低於28架，以全年365天計算，相當於力拚生產週期縮短至10至15天一架。在客機心臟「發動機」進口改善的情況下，供應端瓶頸應已有所緩解。

《南華早報》報導，知情人士稱，隨著供應鏈持續改善，中國商飛正穩步提升C919的生產交付節奏，2026年交付目標預計不低於28架，並有望實現每10至15天生產一架。

西方業內人士認為，商飛去年遭遇的供應鏈波折屬於正常現象，可能促使企業運作更趨成熟，但在發動機採購方面仍難以完全擺脫政治因素影響，長期而言，供應來源多元化被視為關鍵。

公開資訊顯示，商飛於2025年12月29日向大陸國航交付編號為B-659J的C919，完成全年交付作業。業界統計，2025年全年共交付約15架C919，其中，8架集中於11月與12月完成，顯示供應鏈阻礙逐步減少。

▲C919執飛香港航班首航搭載157名乘客。（圖／翻攝人民網）

該知情人士透露，隨著更多發動機與零組件到位，交付情況在2025年第四季明顯改善，新的一年供應鏈狀況預期將持續好轉，「C919使用法美合資企業CFM國際生產的LEAP-1C發動機，若供應穩定，總裝與交付速度可望進一步提升。」

業內評估，商飛已調整先前較為激進的產能規劃，對前景轉趨審慎。數據顯示，截至目前，C919訂單持續累積，大陸國內三大主要航空公司採購數量仍在增加，同時，商飛也正推進該機型的國際適航認證作業。