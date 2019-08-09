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21歲女逛動物園把手伸過欄杆⋯下秒喀啦！斑馬當場「咬斷她中指」吞下肚

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▲▼參觀動物園！她中指慘被斑馬咬斷吞下肚。（圖／翻攝自微博）

▲女孩中指慘被斑馬咬斷吞下肚。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

參觀動物園時，園方都會提醒遊客不要觸碰動物，或是將手伸進籠子、欄杆內，以免受到傷害。河南省輝縣市一名女子近日到五龍山響水河遊樂園內的「野生動物王國」遊玩時，慘遭一匹斑馬咬斷右手中指，斷指還被吞下肚裡。園方表示，目前咬人的斑馬已被單獨圈養，暫時不會與遊客見面。

▼咬人斑馬已經被另外圈禁。（圖／翻攝自微博）

▲▼參觀動物園！她中指慘被斑馬咬斷吞下肚。（圖／翻攝自微博）

有網友7日在微博爆料指出，自己21歲女友的中指被斑馬吃掉半截，一輩子都將失去一根完整手指。野生動物王國的值班人員鄭紅星則說，事件發生在5日7點20分左右，當時有遊客求助說自己受傷了，疑似是女子把手伸進欄杆內，才會被斑馬咬斷中指，「女子當下很慌亂，對在哪個區域被咬到手指都回答得很模糊，說了好幾個地方都找不到斷指。」

鄭紅星推測，斷指有很大機率被斑馬吞下肚了。值得一提的是，樂園每晚6點就結束營業，不清楚為什麼還有遊客滯留在園區內。樂園市場總監劉民航指出，事發地沒有安裝監視錄影器，所以難以查證女子被咬原因，但園方已在第一時間為受傷的女子付清了前期的醫療費用。當地政府人員也表示，如果受傷遊客與樂園方面無法達成協議，將會進行協調。

▼發生意外的動物園。（圖／翻攝自微博）

▲▼參觀動物園！她中指慘被斑馬咬斷吞下肚。（圖／翻攝自微博）

園方最後指出，斑馬屬於草食性動物，沒有想過牠還會咬人，「發生斑馬意外傷人事件後，園區第一時間對斑馬進行隔離封閉，暫時不會與遊客見面，同時計劃對兩道圍欄進行整改，一方面加寬兩道圍欄的間距，使遊客不至於離斑馬太近；另一方面將外層圍欄的鐵絲網加密，防止遊客從孔洞內伸手。」

▼男網友替自己的女友爆料。（圖／翻攝自微博）

▲▼參觀動物園！她中指慘被斑馬咬斷吞下肚。（圖／翻攝自微博）

網友看完後都錯愕地表示，「關班馬屁事，妳伸手給牠咬的耶，好無辜的斑馬」、「不是都知道請勿觸碰嗎」、「21歲還這麼無知」、「以後不能比中指了」、「只想說活該」、「斑馬竟然會吃肉」、「斑馬本來就不溫馴」、「天氣太熱焦躁吧？」、「感覺另有隱情」。

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關鍵字：斑馬,中指,動物園,咬斷,樂園

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