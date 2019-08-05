為管理費爭吵...他猛力咬斷鄰居手指！「呸」一口吐地　卻因這舉動免坐牢

▲郭男與鄰居發生爭吵，竟一氣之下咬斷對方手指，最後因在現場幫忙找回斷指獲輕判。示意圖與本案無關。（資料照／記者楊筱柔攝）

記者陳韻如／台北報導

郭姓男子與譚姓鄰居發生爭吵，2人大打出手，而在過程中，郭男竟將對方手指放入口中，猛力咬斷對方手指。事後郭男被依重傷害罪起訴，然而，台北地院審理時，認為郭男在咬斷手指後，還幫忙找回斷指，最後也與對方達成和解，應無重傷害犯意，因此改依傷害致重傷罪判郭男2年徒刑，緩刑5年。

判決書指出，郭男與譚男2017年6月29日上午因管理費事宜發生爭執，進而爆發肢體衝突，而在拉扯過程中，郭男竟將譚男右手無名指放入口中，猛力一咬，早成譚男手指當場被咬斷，且終身無法回復。

郭男事後被依重傷害罪起訴，而在開庭時，郭男當庭認罪，且也在庭上向譚男道歉，並與他達成和解。法院審理後則認為，手指是較脆弱的人體部位，若成年人用力啃咬，必有咬斷的可能，但郭男在咬斷對方手指後，便立刻停止攻擊，還在現場與眾人一起找尋斷指，在主觀上並未有重傷害的犯意。

此外，法官也審酌郭男事後與譚男達成和解，也賠了35萬元給對方，且他已超過70歲，並無前科，再加上他身體欠佳，又當庭道歉，應無再犯之虞，因此依傷害致重傷罪判他2年徒刑，緩刑5年。全案可上訴。

【更多新聞】

越界陸籍快艇蛇行躲查緝...馬祖海巡緊追登船！2船員畏罪跳海 1人險遭浪吞

快訊／屏東烏龍抽水站跳水抓魚！ 2男離奇沉水底溺斃

影／剎不住直撞前車！他一看嚇傻 竟是2千萬賓利...網驚：賠到脫褲