拜拜東西傳好了沒？中元普渡選對「吉利」水果　財運＋健康幫你一起打包

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拜拜東西傳好了沒？中元普渡選對「吉利」奇異果　財運＋健康幫你一起打包

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▲▼奇異果,中元節,普渡,好兄弟,zespri。（圖／品牌提供）

不知道該怎麼準備供品才能幫全家討個吉利？其實不只網友推，民俗專家也很建議用諧音為「吉利果」的奇異果，敬拜神佛、祖先和好兄弟。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

距離中元節剩不到一個月，東西都準備好了嗎？在長輩們的眼中，普渡拜拜是不可輕忽的重頭戲，如果晚輩因為工作忙碌，平日簡單準備就算了，但一年一度的中元節一定要好好操辦。雖然傳統習俗上要準備三牲四果、罐頭塔、零食塔等澎湃供品，但對於單身或建立小家庭的忙碌現代人來說，難度不小，加上拜完最後還是要吃進自己的肚子，要怎麼挑得讓神佛、祖先、好兄弟開心，幫全家人消災解厄保平安，自己也能吃得放心，真的是門大學問。

在各種供品中，就以可祈求好運又能補充身體所需營養的水果，最受現代人歡迎，而在挑選上，選擇諧音有吉祥寓意的品項，還可以幫自己開運、求平安、討吉利。像是民俗專家常推薦、諧音為吉利果的「奇異果」，以及象徵平安的「蘋果」、大吉的「柑橘」，都是中元普渡供桌上常見的水果。而具有豐富的維生素C、膳食纖維、奇異酵素的「吉利果」奇異果，更拔得頭籌，成為現在許多家庭的必備拜拜水果。

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市面上的奇異果顏色有綠、黃之分，但同樣擁有高營養價值都很適合做為祭祀供品。因為在民俗角度中，綠色可以招正財，黃色則是偏財，一起擺在供桌上，就能向祖先、好兄弟們許願財源滾滾、祈求富貴大開！進一步來說，綠色因為有草木扶疏、欣欣向榮的象徵，對於想要提升學業、事業的表現，或是想幫考試、升遷開運，就適合以綠色奇異果祭拜，為自己、家人加持好運。黃色可想而知就是代表黃金、財富，如果不只想祈求擁有順遂的發展，更渴望業績搶搶滾、老闆自動幫加薪，只要是想招財，就別忘了把陽光金圓頭奇異果拿出來一起拜，加上虔誠的祭拜，就能讓今年的中元普渡更臻圓滿。

▲▼奇異果,中元節,普渡,好兄弟,zespri。（圖／品牌提供）

▲可招正、偏財，又能保衛腸道健康、提供身體豐富營養素的奇異果，CP值爆表！

拜拜時端出奇異果，不只是為了取其好意頭，向神佛、靈界展現滿滿誠意，以營養的角度來看，更能在祭祀結束後，進一步幫家人顧好腸胃健康。奇異果的高營養密度眾所皆知，它富含的水溶性膳食纖維及奇異酵素，可促進腸道健康，適合在大啖澎湃供品的中元節，搭配著食用、幫助消化。此外，奇異果的營養密度高堪稱超水果，小小一顆就能幫人體補充滿滿活力，被網友大讚，「CP值超高！」

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關鍵字：奇異果,中元節,普渡,好兄弟,zespri

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