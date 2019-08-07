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霸氣「米奇摩天輪」驚現超市！100個紙盒超吸睛　網驚：好厲害

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▲▼ 全聯奇異果 。（圖／資料照）

▲全聯驚現巨型米奇摩天輪。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接一年一度的中元節到來，各家量販跟超市早已動員備戰，不僅祭出促銷回饋，更使出創意吸引消費者目光。其中，還有網友發現有家全聯出現超霸氣的「米奇摩天輪」，引發熱議。

有網友在全聯龜山自強門市購物時，發現一個超大的巨型「米奇摩天輪」，走進仔細一看才發現這是由奇異果紙箱一個一個堆疊排列所組成，覺得十分特別有趣。

對於該門市的創意擺設，全聯則指出，因為一般水果紙箱都是用完就丟，但店經理想環保再利用，所以自己發想創作個人創意，並用100個盒子製作成米奇造型擺設，讓門市更有氛圍跟特色。

全聯表示，除了米奇造型擺設吸引消費者矚目，其實奇異果在中元檔期也是熱門商品之一，像是去年8/3至8/30的中元檔期不到一個月期間，奇異果就賣出百萬個，創造約一億元業績。

▲▼黑松沙士 。（圖／資料照）

另外，家樂福也公佈了目前中元熱銷排行榜前十名，第一名到第五名分別為，海尼根（330ml）、泰山八寶粥（375g）、統一肉燥麵（85g）、家樂福優質抽取式衛生紙、黑松沙士（330ml）。

而第六名到第十名則依序為，桂格即食大燕麥片（2600g）、愛之味牛奶花生（340g）、舒跑TP（250ml）、舒潔棉柔舒適抽取衛生紙、北海鱈魚香絲。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,奇異果,中元,普渡

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