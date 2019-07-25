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刷新台男約會認知！愛莉莎莎實測200元「吃飽、看電影、喝酒看夜景」玩超嗨

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刷新台男約會認知！愛莉莎莎實測200元「吃飽、看電影、喝酒看夜景」玩超嗨（圖／翻攝自YT)

▲想在高消費的台北用「200元」浪漫約會一整天，有可能嗎？（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

錢難賺，上漲的物價更是回不去，時下的年輕人只想把錢包顧緊緊，除了不婚不生，更不想談戀愛，因為在不少男生的想法中，談戀愛、交女友就等於「花大錢」。但誰說約會一定要大灑錢？知名YouTuber愛莉莎莎的最新影片，就想挑戰用「200元」在台北浪漫約會一整天。

想約會不能只是嘴巴說說，得先找個優質對象。愛莉莎莎用了最近在網路上討論度很高的交友軟體「weTouch」，會想用它找對象是因為聽說遇到高顏值帥哥的機率很高。見面當天，現身的網友Snyder果然是個陽光大男孩，發現愛莉莎莎原來是YouTuber、約會過程也要忙拍影片，也沒有絲毫不耐，個性超好，被網友大讚，「這個男生不錯欸！感覺很好相處，也很照顧女生心情。」

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▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

不過好不好相處，慢慢認識才知道！才剛見面，愛莉莎莎就問Snyder：「你覺得200元約會一整天是有可能的嗎？」Snyder靦腆接話：「可以，我覺得可以。」有共同的目標和價值觀，就是個不錯的開始。愛莉莎莎也透露她的約會原則，「跟網友見面聊天沒配吃的很尷尬，所以第一攤要先約吃東西。」兩人決定在知名牛肉麵店合點了一份大碗的麵，Snyder去拿分裝的碗，愛莉莎莎負責分麵，展現超有默契的分工，讓網友直呼兩人互動超自然。吃完後結算，一人竟然只花55塊就吃超飽！

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

接下來，愛莉莎莎竟然還想看電影？原來她找到了一間二輪戲院，本來平常看一部片要花2、300元，現在連看兩部只要100元！而且影廳還有限量的情人雅座，設計上會特別把兩人座位和旁邊位子做出區隔，不用擔心手肘靠著把手會碰到陌生人，另外一邊還能與約會對象更靠近，感情秒增溫！看完電影的兩人走出影城還能討論剛剛的劇情，完全不怕想不到話題讓場面冷掉，偶爾拌嘴幾句，看起來就像熱戀的兩小無猜。

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

約會扣打還剩下45元的兩人討論還可以去哪時，Snyder也展現出紳士的貼心，送上一個可以運動又可以省錢的約會方案——騎Ubike，而且地點還是現在規劃得非常浪漫的大稻埕，街邊暖暖黃燈的氛圍，也讓愛莉莎莎打開心房，跟Snyder分享她騎Ubike和平常健身騎飛輪的不同心得，但講沒幾句兩人又打鬧起來，笑噴網友。

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

騎了1小時的Ubike總共只花10元，雖然天黑了但兩人似乎還不想結束約會，男生一算還有35元的扣打就提議要買飲料，他們於是買喝的到附近看夜景、聊天續攤。愛莉莎莎趁機問Snyder：「你覺得我是一個怎樣的人」，Snyder誠實笑回：「雖然有點小公主的傲嬌感，但是好相處的那一種。」不過他也大讚像遇到像愛莉莎莎這樣很有話聊的女生，約會起來很開心，這次的約會也沒有太大壓力，正好是他喜歡的風格。

▲▼愛莉莎莎，交友軟體，weTouch。（圖／取自影片）

聊到使用交友軟體的經驗，愛莉莎莎突然說：「我一開始就知道你是什麼學校了。」原來weTouch其中一個功能是可以連動到臉書，先簡單了解一下對方。Snyder也覺得weTouch上面真人滿多，不怕被「加Line妹」騙，讓網友看了大放心，直說，「看得我好心動喔」、「我也想要用約會神器約起來！」、「整個約會真的超完美～」讓人也想試試滿是粉紅泡泡又青春洋溢的約會體驗。

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關鍵字：愛莉莎莎,網紅,YouTube,約會,交友軟體,weTouch

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