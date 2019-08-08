掃空貨架！強颱「利奇馬」來襲炸雨　量販、超市湧人潮爆排隊人龍

▲家樂福汐止店湧進人潮搶購防颱物資。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

強颱利奇馬來勢洶洶，目前北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市已宣布9日停班停課。對此，有不少民眾於今晚（8日）陸續湧進各大量販跟超市搶購防颱物資，結帳的排隊人龍更是爆滿，甚至部分門市的貨架還被掃購一空，像是生鮮、泡麵等。

強颱「利奇馬」持續增強，順著台灣東北部海域往上，中央氣象局針對台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖等11縣市發布陸上颱風警報。對於強颱來襲，許多民眾擔心颱風天無法出門，因此今天晚上紛紛湧進量販跟超市搶購物資。

家樂福表示，因應利奇馬颱風，已增加10公噸的蔬菜備貨量，同時瓶裝水也增加約1成，另外因應中元檔期，零食、泡麵等大包裝也比平日增加約3成的進貨量。而目前熱銷商品前三名分別為，蔬菜、啤酒、泡麵。另外，雞蛋跟零食也有許多消費者購買。至於營業時間，全台門市目前仍維持正常。

而全聯則指出，目前全台門市營業時間仍維持正常，而相關防颱商品備貨量也已拉高至平日的3成，像是飲用水、泡麵、餅乾等。至於菜價仍維持原售價，且備貨增加3倍，並推出蔬果、魚肉促銷價，讓民眾安心選購。

另外，美廉社全台門市營業時間也同樣不受影響，今晚（8日）營業至24點，而明日上午仍暫維持早上7點開門，但北北基、桃竹等警戒地區，會再依風雨情況評估是否延後營業。

美廉社指出，販售蔬果和肉品的門市已提高2倍備貨量，另外針對防颱商品，像是飲用水、泡麵、零食等，備貨量也已拉高至平日的3倍，而冷凍食品、蛋、罐頭的貨量也提高3成。今晚下班時間過後，風雨逐漸轉強，門市湧入許多民眾搶購，尤其以新竹、桃園以北門市最為顯著。