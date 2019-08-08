台灣「紙紮」紅到海外！法國人覺得超浪漫　列為巴黎10大必看展覽

▲由台灣「新興糊紙文化」團隊製作的「靈厝」紅到法國！（圖／高雄市立美術館）



記者林育綾／採訪報導

台灣的「紙紮」文化，在法國人眼中成為超浪漫的藝術品！這項傳統是由生者透過火化傳遞給死者的心意，期望到另一個世界的親友，也能享有人間舒適的物質享受，而如今的紙紮祭品越來越多元、精緻化，甚至透過藝術展紅到國外。由高雄市立美術館執行製作的2019海外展《極樂天堂》，目前在法國國家凱布朗利博物館展出，引起當地藝術家和民眾為之驚艷，直說「超浪漫」，更被當地知名藝文指南評選為「今夏巴黎10大必看展覽」。

請繼續往下閱讀...

▲同樣由新興糊紙文化團隊製作的「紙紮法拉利」目前在法國展出，讓法國人超驚艷。（圖／法國國家凱布朗利博物館提供）



在台灣俗稱「紙紮」的祭儀糊紙祭品，是生者透過火化傳遞給死者的心意，期望早一步離開的親友在陰間仍擁有舒適的物質享受，像是iPhone、名牌包、別墅、法拉利等。而高雄市立美術館執行製作的2019年海外展《極樂天堂》(PALACE PARADIS)，同時由「文化部駐法國台灣文化中心」以及「法國國家凱布朗利博物館」共同主辦，成功將這項紙紮文化藝術帶到法國人的眼前，6月18日起在法國國家凱布朗利博物館展出。

▲新興糊紙文化的「大士爺」作品。（圖／法國國家凱布朗利博物館）

《極樂天堂》正是向台灣「新興糊紙文化」與「Skea天堂紙紮」兩個團隊的創作致敬，探討台灣傳統生命禮儀、廟會祭儀的傳承與演變，展現台灣傳統與當代糊紙工藝的卓越成就，還有豐富多元的文化特殊性。

▲靈厝是早期常見的喪葬祭品。（圖／高雄市立美術館）

參觀路線從靈厝、居家用品與紙紮食物開始，這些都是最早期常見的喪葬祭品。展覽第2部分「購物天堂」，則包括名牌奢侈品、最新潮流的科技產品，像是安裝有專屬「天堂」之應用程式的智慧型手機。

而在展覽最後一部分，則圍繞著祖先祭祀，以及免於受「餓鬼」騷擾的必行儀式，每年餓鬼節（中元節）就是為了安撫那些無人祭拜的孤魂野鬼，讓人明白祭祀與追思祖先的重要性。

▲「紙紮版」饗食天堂，由台灣團隊SKEA天堂紙紮製作。（圖／法國國家凱布朗利博物館）（圖／法國國家凱布朗利博物館、高雄市立美術館提供）



除此之外，展場還設有多媒體裝置，呈現喪葬紙紮祭品的製作過程、甚至是「火化儀式」，讓參觀者更能深入體會喪葬紙紮習俗的深遠意義。

▲同樣由SKEA天堂紙紮製作的「天堂茶室」。（圖／法國國家凱布朗利博物館）

為了此次展覽，「凱布朗利博物館」特別安排該館極活耀的年輕策展人朱利安盧梭來擔任策展人，朱利安2018年就曾經策畫了｢藝術裡的亞洲鬼怪展｣，受到各界矚目與歡迎，他主修人類學，也是法國文化部核定的國家級策展人，此次策畫｢極樂天堂｣，在高美館協助下朱利安特別來到台灣，訪視了傳統和當代紙紮的藝匠和設計師。

朱利安表示，台灣的紙紮工藝，有著深遠的文化底蘊，也充滿了人情妙趣，相當浪漫，更有豐富的藝術創意，他以歐洲人的視野探索此領域，期望為法國觀眾帶來不一樣的文化內涵。

《極樂天堂》展覽在法國國家凱布朗利博物館展出後，讓該博物館和當地藝術家、參觀者相當振奮與為之驚艷，日前更由巴黎最高點閱率的藝文指南「Sortir à Paris」選為今夏「巴黎10大必看展覽」！同時也預計巡迴至法國南方大城尼斯，預計在冬天持續掀起另一波熱潮，若期間有到法國巴黎旅行的國人，也別錯過！

極樂天堂 PALACE PARADIS

展覽日期：2019年6月18日至10月27日

展覽地點：法國國家凱布朗利博物館(Musée du quai Branly) 瑪汀･歐柏雷展館

地址：37 Quai Branly, 75007 Paris, 法國