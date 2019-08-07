「利奇馬颱風」進逼！量販湧人潮搶購　4000公斤葉菜被搶空

▲愛買高達4000公斤葉菜銷售一空。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

利奇馬颱風恐成為今年侵襲台灣的第一個颱風，對此各大量販跟超市也提早準備相關防颱物品備貨量，同時也祭出促銷優惠，方便民眾選購。愛買指出，因應利奇馬颱風即將襲台和中元節檔期，今天（8/7）下午來客數已比平日增加2～3成，葉菜類銷量更為平時的2倍。

為讓民眾安心囤防颱物資，愛買備貨量為平常的5倍以上，包含蔬菜、水、泡麵等，同時也祭出促銷優惠，包含產銷履歷葉菜29元起，另購買泡麵/麵條DM商品單筆滿288元再送30元現金折價券。

愛買指出，今天全台分店已售出4,000公斤葉菜，至於泡麵銷量更為平時的3倍，而熟食和烘焙也已多增加1倍的銷量。

而全聯同樣早已備妥防颱商品，像是飲用水、泡麵、餅乾等備貨量已拉高至平日的3成，並祭出多款商品促銷價，如即日起至8/11統一肉燥風味大號(75g*5入)原價69元，2組特價132元，另贈福利卡點數10點；悅氏天然水(6000ml)原價47元，特價39元。

全聯指出，目前菜價仍維持原售價，且備貨增加3倍，並推出蔬果、魚肉促銷價，讓民眾安心選購，像是金針菇原價14元，促銷價8元；紐西蘭黃金奇異果原價單粒18元、促銷價5粒69元；雲林土雞切塊(600g/盒)，原價159元、促銷價135元等。

家樂福則表示，因應利奇馬颱風，目前增加10公噸的蔬菜備貨量，同時瓶裝水也增加約1成，另外因應中元檔期，零食、泡麵等大包裝也比平日增加約3成的進貨量。