用了電動牙刷回不去！網讚「德國工藝」設計好上手　老爸初體驗一秒被推坑

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用了歐樂B電動牙刷回不去！網讚「德國工藝」設計好上手　老爸初體驗一秒被推坑

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▲▼電動牙刷,88節,父親節,牙齒,口腔,歐樂B,德國百靈,Oral-B。（圖／德國百靈提供）

▲想要用有效率又乾淨的方式清潔牙齒，網友們首推就是「電動牙刷」了！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

小時候每年用心做出一張張不同的88節卡片，長大卻只想得到送刮鬍刀、領帶等千篇一律的禮物？貼心子女如果想關心老爸健康，想破頭腦也只能想到送上保健食品，卻沒想到還有一道防線需要幫老爸守住，讓他就算老了，也能大啖美食、呷到百二。

醫生常說肝是沉默的器官，牙齒也不遑多讓，當感覺到痛的時候，才發現問題蠻嚴重的，只能感嘆，早知道就要用有效率又乾淨的方式清潔牙齒。而要達到這種效果，首推就是「電動牙刷」了！電動牙刷已經是不少年輕人盥洗時的常備軍，但相比之下老爸的牙刷可能還是N年前炸毛的那支，最近網路上就有人分享，自己不久前被超美型的「Oral-B Genius10000 電動牙刷」鳶尾花紫色設計款給迷惑，入手後發現硬體設計跟智能系統，使用起來升級效果hen有感，加上另外有man爆的金鑽黑設計，讓他決定貼心幫老爸換牙刷，守護他長期忽略的口腔健康。

▲▼電動牙刷,88節,父親節,牙齒,口腔,歐樂B,德國百靈,Oral-B。（圖／德國百靈提供）

▲「Oral-B Genius10000 電動牙刷」鳶尾花紫色設計款，硬體設計跟智能系統，使用起來升級效果hen有感。

第一次收到電動牙刷的老爸雖然霧煞煞，但看到從盒子取出的流線美型機體，還是不自覺讚歎。發現機體上就有很清楚的使用圖示後，也讓老爸自信滿滿，免看說明書就馬上試用起來。初體驗順利結束後，老爸表現出不可思議的表情，「這個不像一般牙刷要一直手動，刷到手好痠，而且刷毛好軟耶！」老爸舔舔牙齒更發現，「這跟洗牙的感覺幾乎一模一樣餒，我吃飯以後也要來用。」

▲▼電動牙刷,88節,父親節,牙齒,口腔,歐樂B,德國百靈,Oral-B。（圖／德國百靈提供）

▲第一次收到電動牙刷的老爸雖然霧煞煞，但看到從盒子取出的流線美型機體，還是不自覺讚歎。現在加1元還送市價2,380元的OMRON手腕式血壓計。

▲▼電動牙刷,88節,父親節,牙齒,口腔,歐樂B,德國百靈,Oral-B。（圖／德國百靈提供）

▲發現機體上就有很清楚的使用圖示後，也讓老爸自信滿滿，免看說明書就馬上試用起來。

原來擁有「全球牙醫第一推薦牙刷品牌」頭銜的百靈歐樂B，流線機體不僅展現德國工藝，刷頭與內建技術也能照顧口腔健康。有別於老爸習慣的長刷頭，小圓刷頭更能包覆、完整清潔每顆牙齒，就連難處理的口腔死角也能照顧到。而內建多達6種潔牙模式，滿足挑剔老爸各種需求，包括一般清潔、護齦的輕柔模式，以及專業亮白、溫和按摩、舌苔清潔、深層清潔等，不論是起床睡前的例行工事，或是平常吃完東西的清潔處理，一機就能包辦維持口腔健康的大小事。此外，若刷牙時老爸不小心沒抓好力道，智能壓力感應器會自動降低轉速，並亮起紅燈，提醒老爸：小力一點啦！而讓網友老爸驚豔的超細毛刷頭，也是為了保護牙齦所設計，讓許多長輩體驗後大大降低對電動牙刷的恐懼。

如果家裡的老爸熱愛擁抱科技生活，還可以提醒他下載免費的Oral-B APP，以藍牙連結後，把手機固定好、鏡頭對準臉部，就能使用動態追蹤功能，在刷牙過程中偵測老爸可能沒刷到或刷不乾淨的地方，適時加強清潔，並且還會整理當次的刷牙紀錄，例如總刷牙時間、刷牙力道太強、牙齦出血等提醒，貼心的程度眼看就要追過親生兒女。一樣的刷牙時間，選對工具就能有更升級、更有感的清爽感受。

▲▼電動牙刷,88節,父親節,牙齒,口腔,歐樂B,德國百靈,Oral-B。（圖／德國百靈提供）

▲想幫老爸做好口腔衛生把關，不妨先讓他體會電動牙刷帶來的深層清潔感受。

今年別再送用不到，或是早已經堆滿家中角落的禮物，想幫老爸做好口腔衛生把關，不妨先讓他體會電動牙刷帶來的深層清潔感受。即日起至8/11（日）至全台Hengstyle百貨專櫃購買百靈歐樂B Genius 10000系列電動牙刷，加1元就送市價2,380元的OMRON手腕式血壓計，市價3,990元的歐樂B沖牙機也只需加購價2990元，一併帶回家孝敬老爸。8/15（四）前於PChome/MOMO購買指定機型Genius 10000則送市價3,980元的DOMO平底鍋一只。，送上電動牙刷的同時，再用義大利進口的專業鍋具，為辛苦一年的老爸端出拿手好菜。想為老爸打造全方位的健康生活，不用等到88節，每一天都是好的開始。

PChome：https://pgno1.com/24hr快速到貨免煩惱
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關鍵字：電動牙刷,88節,父親節,牙齒,口腔,歐樂B,德國百靈,Oral-B

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