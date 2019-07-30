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拚2020年底前通車！台中市民超期待「捷運市府站」　3千坪聯開基地正式招商

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▲▼台中,捷運,綠線,台中市府站,聯開基地,招商（圖／臺中市政府提供）

▲讓台中市民熱切期待的捷運綠線，近日傳出明年（2020年）年底就可通車的好消息，被看好未來商圈發展的捷運市政府站G9-1、G9-2基地也正式招商。（圖／臺中市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

台中人久等了！眼看不少高雄人和桃園人已經習慣上下班、假日出遊都有便利捷運可搭乘的生活，期待已久的台中捷運，終於在近日傳來好消息。現正興建中的台中捷運綠線，於今年5月底在市府人員視察下，宣布進度已達8成，預計將能在明年年底全線通車，開啟台中市軌道運輸的新紀元。雖然距離實際搭上捷運在台中趴趴走，還有一段時間，但這個確切的時間點一公佈，已經讓不少台中人滿懷期待，更有企業、投資人看準商機，希望進駐熱門捷運站的連通商場。

台中捷運綠線從北屯沿著文心路連至烏日，沿途共有18個捷運站，涵蓋了北屯區、西屯區、南區和烏日區，同時也聯通台中高鐵站，讓大家往返市區更加方便，預計為地方觀光注入成長動能。現在網路上也有不少人發問，以後到台中坐綠線，搭到哪一站最好玩？像是位於五期的G10a文心森林公園站，有廣闊的特色公園適合帶孩子來放風，加上鄰近美食一級戰區公益路，也吸引不少老饕遊客，其中緊鄰新市政大樓的G9台中市政府站，是商家、在地人、遊客一致看好的捷運商圈。

▲▼台中,捷運,綠線,台中市府站,聯開基地,招商（圖／臺中市政府提供）

▲捷運市政府站G9-1、G9-2基地享有絕佳交通區位優勢，也是距離國家歌劇院、秋紅谷生態公園等熱門景點最近的站點。

G9台中市政府站就座落在台中市主要幹道台灣大道及文心路口上，鄰近國道1號、74號快速道路及朝馬轉運站，享有交通區位優勢，平假日往來的車流量與人潮驚人。加上此地為新市政特區（七期），鄰近有發展完善的公共設施與在地地標國家歌劇院、秋紅谷生態公園、綠園道等，也有新光三越、大遠百，可說是大台中的消費娛樂中心。而目前G9站旁也已規劃2大聯開基地捷G9-1、捷G9-2，近日台中市政府交通局長葉昭甫接受採訪時表示，兩基地共3,660坪，預估開發量體可達53,000坪，加上G9站也將與未來的藍線交會、做為轉乘站，也讓周邊後勢發展看好。

日前，台中市政府已公告捷G9-1、捷G9-2兩大聯開基地正式招商，看好新商機的投資人可在8/12（一）參加招商說明會，並在明年1/10（五）前準備好投標資料寄件。葉昭甫說明，「此案依照大眾捷運法暨大眾捷運系統土地開發辦法公告徵求投資人開發，市府不會預設開發內容，由投資人依照市場機制充分發揮，以創造最大開發效益，且本案開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行使用收益與處分。」他也強調，「投資人在投標時可先提出整體統一的經營管理規劃，針對大樓作整體營運使用，以提升投資效益，創造市府、地主與投資人三贏局面。」

▲▼台中,捷運,綠線,台中市府站,聯開基地,招商（圖／臺中市政府提供）

▲捷運市政府站G9-1、G9-2基地基本資料。

據了解，此次將採複式決標方式，投資人可自行評估兩基地一併投標或個別單獨投標，並將以兩基地一併投標者優先開標，相關資訊目前已在市府交通局網站的公告資訊「捷運土地開發招商」公告。不只投資人看好此地匯聚的通勤、觀光人流，市民也期待未來拔地而起的新地標，能為當地再帶來一波經濟發展。詳情請上台中市政府交通局網站https://www.traffic.taichung.gov.tw

（臺中市政府新聞局廣告）

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關鍵字：台中,捷運,綠線,台中市府站,聯開基地,招商

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