吳寶春、一芳都難逃　洪慈庸：台灣品牌「政治下跪」非最後一個

▲洪慈庸發文談論一芳事件。（圖／業者提供／翻攝洪慈庸臉書）

記者葉國吏／綜合報導

「一芳台灣水果茶」在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明文，震驚台灣網友。台灣加盟業者慘遭波及，紛紛臉書發文自清「總公司的行為並不代表他們分店的政治立場」。時代力量立委洪慈庸也在臉書發文，指出台灣品牌「政治下跪」的事情，恐怕不會是最後一個。

一芳台灣水果茶5日在微博發布聲明，開頭就直言「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，對於違約門市也將採取解約動作，一芳絕對不允許任何意圖分裂國家的行徑。除了個別政府建議，基於安全考量，位於示威核心區的門市，其餘香港20家門市將在壓力下堅持營業，「堅決反對罷工和暴力。」

▲洪慈庸稱這起事件是「政治下跪」。

消息曝光後，台灣網友湧入一芳臉書粉絲頁洗版，短短3小時內就飆破6400多則留言。面對網友的怒火，台灣加盟業者紛紛發文自清，與這篇發文切割。香港一芳總代理也在接近午夜時發出聲明，網路上流傳的一則聲明，一切言論與香港總代理無關。

時代力量立委洪慈庸也在臉書發文「遺憾也難過」，表示前陣子吳寶春聲明到台中在地發跡的一芳水果茶，都難逃「政治下跪」的考驗、「一芳不是第一個如此表態的台灣品牌，只怕也不會是最後一個。」