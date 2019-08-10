「集體下跪陪一芳」很詭異！　財經專家曝「背後恐怖鏈」：可能會麻煩不斷

▲一芳水果茶風暴持續延燒。（圖／一芳提供）

記者周亭瑋／綜合報導

手搖飲之亂越演越烈，網友們也爭相起底「支持一國兩制」的店家名單。美女財經專家胡采蘋直指，台灣手搖飲店被迫集體表態，不妙的倒不是中國台灣，而是整個營商環境惡化的問題，「意味著有一個主管他們政治態度的管理機制出現了」。

胡采蘋今早在臉書發文表示，「過去我們在北京時，財經雜誌的政治態度就是歸北京工商聯管，公司裡面放有一個『掛靠單位』派下來的人，一頁一頁審查政治風險；事實上，審查最多的就是有沒有寫到什麼常委家族的資產，有沒有得罪不該得罪的人。」

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▲大苑子聲稱源自中國台灣。（圖／翻攝自臉書／大苑子DaYungs.tea）

胡采蘋直言，「如果飲料店被迫集體表態，意味著有一個主管他們政治態度的管理機制出現，不管是商業主管機關還是衛生主管機關，不然不可能做到這麼快速而一致的表態。然而一旦有這種組織機能出現，以後這些飲料店，甚至是所有台灣商家，都會開始麻煩不斷。」

她強調，一旦這種機能完成，那就不是政治上表態可以結束的事情，「這麼賺錢的事業誰不想撈一點？各種各樣可以管的事情會隨之出現，中國學者將這類行為稱之為政治創造尋租空間，以政治之名出現的各種奇怪事情都會發生，我自己就經歷過不少搞笑情節。」

▲迷客夏發表「中國台灣、中國香港」。（圖／翻攝自迷客夏官方微信）

最後，胡采蘋也不諱言，「大陸好人很多，跟他們做生意很ok，不過一旦被看上，你真是只要有命活就該什麼都捨得放掉。飲料店業者是該早點考慮出售生意獲利了結的可能性了。柯梓凱背景似乎真的很硬，竟然搞到大家集體下跪陪一芳，十分詭異。」