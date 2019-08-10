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影／一芳創辦人柯梓凱控「網友不實爆料」！　臉書怒嗆：絕不妥協網路卑鄙小人

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▲▼一芳水果茶豐原廟東店。（圖／記者陳玉攝）

▲一芳創辦人在臉書表示，有網友做不實爆料。（圖／記者陳玉攝）

記者李忠憲／台中報導

一芳水果茶創辦人，墨力國際CEO柯梓凱在一國兩制風波後，10日在臉書表示，他已在9日提出法律程序已正視聽，不希望造成公司、加盟商即供應商的二次傷害。此外，他也痛批，有網友拿他牌來影射一芳，而他也表示，「絕對不妥協只敢在網路上，不敢當面出來的卑鄙小人」。

一芳水果茶5日在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」文章，儘管一芳6日下午再次發出三點聲明，強調自己恪守品牌不涉政治的原則，但仍遭到部份網友揚言抵制拒喝。對此，墨力國際集團CEO柯梓凱10日下午1點在臉書，針對近日一芳水果茶風波發文表達看法並表示，近日網路上有關於本公司及他個人「不實及惡意攻擊論述」 ，他個人已在昨日提出法律程序以正視聽，不希望造成本公司與加盟商以及供應商的二次傷害。

請繼續往下閱讀...

►一芳水果茶創辦人柯梓凱出面了　說要告網友「不提一國兩制」

此外，柯梓凱也表示，「絕對不妥協只敢在網路上，不敢當面出來的卑鄙小人，我們公司還有一個叫做喬治派克跟之前有許多做不好賠掉的品牌，你拿著他牌來影射一芳，竟然拿著這種之前的資料在做不實爆料，請你有能力就大大方方露臉，我們一起去警察局協助調查！我們附上我們一年在台灣採購的茶葉與鳳梨，也請你看清楚再做不實指控！」

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關鍵字：一芳,水國茶

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