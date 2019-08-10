真的拆招牌！一芳加盟商「不能被輕言踐踏」　網讚爆有尊嚴：用新台幣教訓

▲一芳加盟商將改名，盼重新出發！（圖／翻攝臉書一芳水果茶-北投尊賢店）

網搜小組／劉維榛報導

一芳台灣水果茶日前在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，掀起手搖飲之亂，不少台灣加盟商不甘心躺著也中槍，北市北投有業者決定拆招牌，不再使用這一店名，用行動向消費著喊話「不能被輕言踐踏！」

今（10）日，一芳水果茶的北投尊賢店拋出震撼彈，業者於臉書透露，近日因香港一芳的不當言論，造成客人觀感不佳，讓他們內心感到愧疚，經過幾日深思後，決定拆下招牌，並在下周開始進行裝修，並向各界喊話「我們的立場與多數人相同，不能被輕言踐踏。」

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無端遭受政治立場牽連，業者無奈直言，「沒有一絲的抱怨，遇到任何問題，日子還是要過，所以...繼續努力下去！」由於未來將與一芳劃分界線，不再進任何材料，希望能趕緊處料掉庫存，店家今明兩天大方推出優惠，原有的買一送一活動外，若買大杯會以中杯價錢計算，不限數量，賣完為止。

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▲一芳加盟商嘆，日子還是要過，讓網友很不捨！（圖／翻攝臉書一芳水果茶-北投尊賢店）

此消息一出，掀起網友力挺支持，不過文章才PO出不到一天，業者突然刪文，對此，《ETtoday新聞雲》實際打電話詢問，店家因被各界放大關注而急刪文，不願意多談，只透露裝修仍會進行，而未來也不再與一芳合作。

公告文章也被轉發在臉書《台灣也有一個騰訊》粉專，網友紛紛回應，「有guts!相信你們自創品牌ㄧ定會更好」、「有尊嚴的店家！支持！」、「用台幣教訓他，把他買光，天天提早休息」、「不責怪、不謾罵、不卸責，不卑不亢的態度推一個」、「改名字！？好方法」。

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▼網友紛紛喊買！（圖／翻攝台灣也有一個騰訊）