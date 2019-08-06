陳其邁火速回應一芳「一果兩汁」　引用官網打臉酸度破表

▲陳其邁在臉書火速回應一芳「一果兩汁」事件。（圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

記者林彥臣／綜合報導

香港民眾5日發起「三罷」運動以及不合作運動，而「一芳台灣水果茶」在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」等聲明文，讓一芳在台灣的臉書粉專迅速被網友灌飽。對此，行政院副院長陳其邁深夜火速在臉書對一芳的「一果兩汁」事件做出回應。

陳其邁指出，正港台灣人喝正港台灣茶，台灣的水果茶是很多人夏天的最愛，「包括我」。

陳其邁引用一芳水果茶官網文字，「台灣是個美麗又豐富的寶島，餵養了好幾世代的台灣囝仔，無論酸甜苦辣，最難得的是那份單純敦厚又充滿人情味的簡樸。 採用當令盛產水果，絕不添加任何濃縮汁調味，滿口都是水果自身的鮮甜；所有食材皆取自台灣這片土地，堅持MIT的認同，也讓古早經典再現」。

陳其邁說，很多人也都因此，在喝茶時，多了一分台灣人的幸福，如果強加了外來的政治味，沒有單純、簡樸來自台灣這片土地的堅持，一果兩汁，那就不會激發台灣人的情感共鳴。天然的尚好，水果茶的秘訣在此，賣水果茶的秘訣也是如此。

網友在陳其邁臉書留言表示，「打臉打的剛剛好！不多也不少~XDD」、「一果兩汁，反應超快」、「一果兩汁不要喝，一國兩制不要信！台灣手搖飲店超多，選擇真正簡樸敦厚的台灣味最好！」、「我們台灣人只喝一杯一果，沒在喝一果兩汁的啦。」、「加盟主，也挺可憐的，被弄了一波..」。

「一芳台灣水果茶」5日在微博發文表示，除個別政府建議，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，除了譴責香港暴力罷工之外，也對違約門店即刻採取解約關店動作。

▲一芳表示支持一國兩制，並譴責香港暴力罷工。（圖／翻攝微博／一芳台灣水果茶）



「一芳台灣水果茶」的微博發文，引發兩岸網友論戰，許多大陸網友力挺一芳，相對台灣網友則非常不滿，直接到一芳的臉書留言抗議，短短3小時內留言飆破6400則，更將Google評價直接評到最低。

對於，一芳水果茶趕緊回應，1.他們不鼓勵違反社會秩序行為，2.尊重分店、加盟店所屬區域的不同聲音，但也不代表台灣總公司的立場。