路過罷工區！13歲女學生「涉集結」遭逮　7秒錄音檔淚訴：只是返校領課本

▲香港8／5罷工。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港5日進行三罷活動（罷工、罷課、罷市）與不合作運動，警方在隔（6）日下午舉行記者會，並且拘捕148人，年紀最小僅13歲。據悉，該名13張姓女學生與14歲陳同學一起被捕，當時還錄下7秒錄音哭訴，在返校領取課本時所遭遇的一切，讓她們家人心疼又氣憤。

根據《香港01》報導，由於5日當天天水圍警署被包圍，大批防暴警出動追捕示威者及附近市民，數十人都被帶入警署；事後，警方依涉嫌非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等罪，共拘捕148人，包含95男及53女，年齡介於13至63歲之間。

不過，事發當天下午，一名女童的母親到警署哭著尋女兒下落，並且強調女兒只是返學校領書而已。據悉，該名13歲張女當時和同行的陳女一起被捕，兩人事後親述事件經過，各自拿出書單及書局發出的手機簡訊，證明沒有參與非法集會。

▲罷工當日，有示威者堵住地鐵車門。（圖／路透）

張女和陳女表示，二人行徑消防局附近的馬路，而那條是到學校必經的一條路，當時路過時就被防暴警察一併包圍攻擊及噴胡椒噴霧，被捕後3小時後才見到了家人。13歲的張同學提到，那時她們都穿短袖短褲，手腳被噴胡椒後感到灼痛，「當時心情很之不安，覺得好無辜。」

據了解，兩名學生當時更錄下7秒的錄音檔傳給家人，聲音顫抖地說著返校領書的經過，讓家人相當不捨。據悉，警方表示，當日被捕人士已獲准保釋，其中兩名13及14歲的女學生須於8月下旬向警方報到。

報導指出，事後在記者會上被問到關於13歲被捕者一事時，警方表示，當日也迅速安排被捕人士聘請律師，若有未成年人士，則安排聯絡其監護人或家長，不過，由於被捕人數太多，在過程中有所延誤。