未獲「不反對通知書」反送中大埔遊行　警4舉藍旗警告

▲反送中民眾在香港機場迎賓大廳舉行集會。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對「反送中」議題，香港有民眾10日預定在大埔、黃大仙遊行，及11日在港島東、深水埗遊行，儘管前述4場遊行都未獲取港警的「不反對通知書」，仍有民眾「自發性」參與。新界北總區警察總部及大埔警署外，架設多個大型水馬，以避免受到民眾衝擊。

《東網》報導，在大埔的遊行於下午3點15分左右出發，起點現場大約有700人，現場參與的民眾大多穿著黑色衣服，遊行期間一度傳出有部分參與的人員佔據馬路，下午4點左右有大批警員於大埔太和路大埔警署外布防，有旗手舉起藍旗，警告遊行人士散去，否則使用武力。

▲反送中民眾在香港機場迎賓大廳舉行集會。（圖／路透）

警方表示下午約4點，有示威者佔用廣福道和南運路交界的行車線，在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開，並於4點40分時第四度舉起藍旗，警告是非法集結，要求在場人士離開。示威者則於5點左右於南運路及大埔太和路交界推水馬製作路障。

大批示威者在5點半左右離開現場，直到日落時分，現場未傳出大規模衝突事件。

▲愛丁堡廣場上參與「守護孩子未來」遊行的家庭成員。（圖／路透）

此外，由逾百香港市民發起的「守護孩子未來」親子遊行集會則獲警方不反對通知書，按原計畫舉行，遊行人士由愛丁堡廣場出發，圍繞龍和道兩邊，步行至政府總部，沿途高喊「特首講大話，小心甩大牙」、「政府好懶惰、市民好難過 」等口號。

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