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一芳水果茶創辦人柯梓凱出面了　說要告網友「不提一國兩制」

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▲▼一芳水果茶創辦人柯梓凱在臉書首度發表看法。（圖／翻攝柯梓凱臉書）

▲一芳水果茶創辦人柯梓凱在臉書首度發表看法。（圖／翻攝柯梓凱臉書）

記者李忠憲／台中報導

一芳水果茶創辦人，墨力國際CEO柯梓凱在一國兩制風波後，10日首度在臉書發文駁斥近日的不實即惡意攻擊論述。柯子愷表示，他已在9日提出法律程序已正視聽，不希望造成公司、加盟商即供應商的二次傷害。

墨力國際集團CEO柯梓凱10日下午1點在臉書，針對近日一芳水果茶風波發文表達看法。

柯梓凱表示，近日網路上有關於本公司及他個人「不實及惡意攻擊論述」 ，他個人已在昨日提出法律程序以正視聽，不希望造成本公司與加盟商以及供應商的二次傷害。

柯梓凱說，墨力國際是一家註冊合法合規經營的公司，一切經營及治理皆符合行業法規、依法繳納稅捐、誠實採購原物料及符合公司法令相關規定等，所有經營活動以及增資擴股都經過相關部門批准。

他表示，一芳每年在台採購相關原物料超過數億台幣，到世界各地都是使用台灣茶葉，我們將台灣農產品行銷到世界各地，也是我個人及公司一直以來的堅持。

柯梓凱認為，這次的惡意中傷，傷的不只是他我個人及公司品牌，更是嚴重傷害眾多的供應商和加盟主。所以我選擇要求公權力介入，對於一向無法可管的網路謠言予以嚴正反擊，希望能扼止亂象叢生。

他也對於近來的紛擾造成社會大眾的困擾，在此獻上萬分的歉意，同時也對所有無辜受牽連的朋友、商家以及所有同仁感到非常的抱歉！

柯梓凱也再次感謝支持者的相挺與體諒。他表示，「我們會以更努力的態度，把農民辛苦耕耘的農產品推廣到全世界，以更優越的品質回報大家。」

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關鍵字：一芳水果茶,柯梓凱,墨力國際

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