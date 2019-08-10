8縣市牙醫公會挺小英後援會成立！　曾傳「倒戈」牙醫也現身

▲總統蔡英文。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

由高雄、台南、屏東、雲林、台東、澎湖與嘉義縣、市等共8縣市，共同組成的「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，於10日舉辦成立大會，總統蔡英文也應邀出席，除了是直搗對手韓國的地盤，並也向台北市長柯文哲展示自己的醫界實力。

「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，由詹勲政擔任牙醫界蔡英文連任後援會總會長。明年1月11日總統大選及立法委員改選，牙醫界將陸續成立北、中、南、三區總統大選競選後援會，10日率先成立的「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，南區組成共有八個縣市的牙醫公會代表，包含高雄、台南、屏東、雲林、澎湖、台東以竹馬以及嘉義縣市。

▲牙醫公會全國聯合會榮譽理事長謝尚廷 。（圖／記者賴君欣攝）

此後援會成立大回不少牙醫界大咖出席，包含與綠營關係良好的中華民國牙醫師公會全國聯合會榮譽理事長謝尚廷，也現身上台致詞，謝尚廷去年在高雄市長大選時，曾因秘密拜會當時還是國民黨高雄市長候選人韓國瑜，引發外界聯想倒戈的嫌疑，謝尚廷趕緊澄清「支持陳其邁」，這次他現身後援會成立大會，也代表對總統蔡英文的支持。

另外，行政院副院長陳其邁上台時則說「這次總統選舉是你要選辣台派，還是做韓吉粉，很多年輕朋友擔心今日香港、明日台灣，因此作為勇敢台灣人，當然要當辣台派」。

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者賴君欣攝）