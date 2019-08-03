影／陳其邁逛大稻埕貓主子不賞臉...大啖美食笑翻網友

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁3日於臉書發文，分享他走訪大稻埕文創商店、大吃美食的影片，歡迎民眾一起前進大稻埕細細品嚐歷史之美。

影片中，陳其邁參訪文創商店，還開心抱起「店長貓」，只是沒想到貓主子不賞臉，只給摸一下就急著落跑，影片還搞笑加上後製字幕要陳其邁「放開」，貓主子最後更「不屑」的回頭冷冷看了陳其邁一眼，搞笑互動笑翻網友。

除了參訪文創商店，陳其邁也大啖大稻埕美食，好吃到讓他直搖頭。網友紛紛留言，「到底是多好吃阿~好吃到猛搖頭」、「邁邁沒有在減肥日記真逗的一句話」、「看邁邁在吃東西感覺都很好吃」、「看邁邁在吃東西感覺都很好吃」。

陳其邁臉書文表示，和總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都對文化創意產業相當重視，設立「行政法人文化內容策進院」，並在文化部預算之外，額外向國發基金爭取100億的「文化內容投資計畫」，結合各部會輔導文創產業的計畫，為文創產業提供發揮的舞台。

陳其邁分享，參訪大稻埕商店，自己坐在屋內，看見往來間都是拉著行李箱、一臉期待的自由行國際旅客，深刻體會，「越在地、越國際」。他說，「台灣的自由，是孕育文化創意最好的沃土，也因此，台灣成為全世界獨一無二的台灣。」

▼陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁IG）