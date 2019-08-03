　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／陳其邁逛大稻埕貓主子不賞臉...大啖美食笑翻網友

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁3日於臉書發文，分享他走訪大稻埕文創商店、大吃美食的影片，歡迎民眾一起前進大稻埕細細品嚐歷史之美。

影片中，陳其邁參訪文創商店，還開心抱起「店長貓」，只是沒想到貓主子不賞臉，只給摸一下就急著落跑，影片還搞笑加上後製字幕要陳其邁「放開」，貓主子最後更「不屑」的回頭冷冷看了陳其邁一眼，搞笑互動笑翻網友。

除了參訪文創商店，陳其邁也大啖大稻埕美食，好吃到讓他直搖頭。網友紛紛留言，「到底是多好吃阿~好吃到猛搖頭」、「邁邁沒有在減肥日記真逗的一句話」、「看邁邁在吃東西感覺都很好吃」、「看邁邁在吃東西感覺都很好吃」。

陳其邁臉書文表示，和總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都對文化創意產業相當重視，設立「行政法人文化內容策進院」，並在文化部預算之外，額外向國發基金爭取100億的「文化內容投資計畫」，結合各部會輔導文創產業的計畫，為文創產業提供發揮的舞台。

陳其邁分享，參訪大稻埕商店，自己坐在屋內，看見往來間都是拉著行李箱、一臉期待的自由行國際旅客，深刻體會，「越在地、越國際」。他說，「台灣的自由，是孕育文化創意最好的沃土，也因此，台灣成為全世界獨一無二的台灣。」

▼陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁IG）

▼陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁IG）

ET快訊
目睹1歲愛女「胸前彈飛」破頭亡　22歲媽情緒崩潰：過彎打滑才
獨／郭台銘、柯文哲已會面　擬與王金平合體攻2020

關鍵字：陳其邁,陳小米,貓奴,大稻埕,文創

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

韓國瑜桃園參香！前議員開車沿途猛揮「民進黨旗」　韓粉氣PUPU手刀衝上前

邱顯智：中正萬華唯一支持林昶佐　有需要幫忙義不容辭

影／陳其邁逛大稻埕貓主子不賞臉...大啖美食笑翻網友

觀察／組黨後勤下鄉累積能量　柯文哲柔性手段與民搏感情

四叉貓：韓國瑜桃園造勢「場地最多4萬人」！　網提出3神解：鬼門開了...

幕後／郭台銘、柯文哲已會面　擬與王金平合體攻2020

退黨後首度與邱顯智同台　林昶佐哽咽：還是有一點難過

卓榮泰批國民黨、柯文哲：選舉是為台灣好 不是打倒民進黨

阻柯文哲組「台民黨」？徐國勇：依法審查絕對不刁難

室內二氧化碳濃度超標　北市環保局要求好市多北投店限期改善

韓國瑜桃園參香！前議員開車沿途猛揮「民進黨旗」　韓粉氣PUPU手刀衝上前

不斷更新／彭政閔高飛犧牲打建功　1局兄弟3：0統一

梅西砲轟南美足協貪腐　遭禁賽3個月+5萬美元罰款

快訊／馬來西亞20歲男蘭嶼打工換宿　不慎落海救起時已昏迷

來亂的！爸邀牠玩疊疊樂　規則都還沒講完...直接山崩

「能帶娃娃洗澡嗎？」　爸開門差點漏尿：怎麼是Q醬！

六都電競爭霸戰桃園市決賽　已成台灣電競賽事招牌

中職／伍鐸最終戰？　余文彬：看3名洋投的近況做取捨

香港三大女神合體…51歲邱淑貞曝光！　網驚：依然是少女呀

雷納德離隊不怕？　伊巴卡：期待新賽季和他對決

政治熱門新聞

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

期望的2020總統　柯文哲秒答..

董建華「反送中幕後黑手是台灣」..

有一對翅膀才能飛　韓國瑜：帶你..

柯文哲組台民黨　一張圖看這些人..

李豔秋分析　郭台銘參選總統錯過..

韓國瑜當總統　柯：內心很憂慮

傳郭台銘、王金平、柯文哲合體攻..

陸軍傳遺失20枚步槍彈　十軍團..

宅神出面解密「國民黨最大危機」

表揚模範父親匾額落下　韓國瑜嚇..

被問愛情摩天輪進度　韓國瑜大暴..

台商投資破5000億　蘇貞昌報..

更多熱門

相關新聞

大稻埕碼頭周邊8家人氣美食

2019大稻埕情人節活動在8月3日、4日於延平河濱公園登場，許多人都為了480秒煙火秀來到大稻埕，除了來看美麗的煙火之外，大稻埕附近也許多人氣美食，像是離大稻埕碼頭很近的迪化街永樂市場就是美食集中地，這裡還有一家店吸引日本美食節目《孤獨的美食家》日前來台灣取景拍攝，早一點來到大稻埕飽餐一頓，晚上就有力氣好好的欣賞煙火。

陳其邁抱別貓發「沒在瘦身日記」 網笑翻：陳小米會暴怒

大稻埕煙火秀萬人唱情歌

拜月老正確流程攻略　這3句話必說

連續8年！台灣文創設計師前進國際

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

AKIRA親自報喜！流利中文驚呆網

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面