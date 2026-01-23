　
父親才剛過世！姊姊要求「返還10多年壓歲錢」　他越想越傻眼

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢　他批「太心機」：先賺了好名聲

▲原PO的姊姊要求從父親遺產中先要回她多年給出的壓歲錢。（示意圖／侯世駿攝）

文／CTWANT

「等人走後再拿回去，賺了好名聲！」一名網友分享，父親過世時未留遺言，在辦理遺產分配時，姊姊要求拿回多年給父親的壓歲錢，原PO當下認為錢本來就是她的，因此也未表示異議，但事後才驚覺，姊姊這麼做其實只是將錢暫存在父親名下，還因此賺得好名聲，讓原PO無奈直呼「真是好心機！」

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，當時他父親離世，並未交代任何遺言，後來在辦理遺產分配時，姊姊提出要把這幾十年來給爸爸的壓歲錢拿回去，當下他想著「姊姊每年都會包10萬元」、「那本來就是她的錢」，同意讓姊姊把那筆錢領走。

原PO表示，事後他反思，自己每年也會給父親3萬6000元紅包，如今這筆錢已經要不回來，「說這些已晚，當我想到時，章都蓋好了！」

原PO無奈道，姊姊真是「好心機」，每年給10萬壓歲錢，讓親戚朋友認為她很孝順，「說穿了，她只是把錢定期定額放在老爸那邊存，等人走後再拿回去，賺了好名聲」、「不是心有不甘，而是覺得人家好聰明」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「我爸過世，我阿嬤打了2個金子戒指給他戴著入土，結果10年後撿骨，阿嬤也要回去，我們也給她了，不過她很老時又給我們了」、「隊友婚前都跟他手足一起合買黃金給他媽媽，他媽媽走後，黃金都被他手足拿走」、「我那些姑姑很聰明，都買金飾送奶奶，奶奶帶出門，都讓人覺得姑姑們很孝順，結果我奶奶過世後，那些姑姑都來認領她們當時買的金飾」、「閨蜜的公公過世，她大伯也是要求返還20幾年孝親費」、「我們家很窮，其他叔叔、嬸嬸都是送金子給阿嬤，後來阿嬤死了我才知道一切都是算計，誰送的誰拿回去，金價都漲成這樣，當初年年送金子都發財了」。

也有人認為，「給了就給了，還有拿回來的，真誇張，把長輩當銀行」、「好奇怪的邏輯，給了長輩的錢，就等於是長輩的了吧？那長輩要如何使用，或者是沒有用到，也算遺產」、「不管送錢也好黄金也好，要拿回去當初就不應該送，想想老人家收了禮又回送了多少，簡直就是笑話」。

還有人指出，「台灣的老傳統就是這樣，往生後晚輩送的金子是要還回去的」、「傳統是誰送的金子，往生後就誰拿回去（20年前聽長輩說的）」、「沒錯，誰送的金子誰拿回去，至於現金，沒這個例子」、「這種事每家都會發生，而且最後還會裝死咧」、「我是覺得送出去的就是對方的，也就是『遺產』了，有繼承權的都可以平分」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

父親才剛過世！姊姊要求「返還10多年壓歲錢」　他越想越傻眼

父親才剛過世！姊姊要求「返還10多年壓歲錢」　他越想越傻眼

標籤:遺產爭議壓歲錢家庭糾紛遺產分配心機行為

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

