捷克逮捕中國間諜記者　官員：未接獲與蕭美琴被跟監案有關資訊

▲捷克警方近日拘留一名中國間諜，捷克官員透露，並未接獲該間諜與蕭美琴遭跟監案有關的消息。（資料照／記者郭世賢翻攝）



記者柯振中／綜合報導

捷克警方近日拘留一名涉嫌替中國從事間諜活動的中國籍男子，並依法起訴。調查指出，該名男子長期以獲外交部認可的記者身分在捷克活動，實際上為中國共產黨黨媒《光明日報》駐布拉格記者，曾與多名捷克及斯洛伐克政界人士接觸並進行訪談，案件引發捷克政壇與安全單位高度關注。

長期駐捷 身分獲官方認證

根據捷克媒體Seznam Zprávy調查，涉案男子楊一鳴（Yang Yiming）多年來在捷克工作，其媒體採訪認證曾多次獲捷克政府延長。捷克安全部門懷疑，他藉由記者身分接近政治人物，試圖蒐集相關資訊，目前已由警方與情治單位展開深入調查。

情治單位證實拘捕行動

捷克安全情報局（BIS）證實，警方於1月17日清晨拘留一名涉嫌隸屬中國情報機構的人士，並以替外國勢力從事未經授權活動為由起訴，但未進一步說明案情細節。

受訪者多為親中立場人士

調查發現，楊一鳴過去的採訪內容顯示，他多鎖定對中國態度友善、務實，且在部分議題上與歐盟主流立場不同的政治人物作為受訪對象，引發外界對其採訪目的的質疑。

曾專訪扎赫拉迪爾

前歐洲議會議員、現任汽車黨外交政策顧問扎赫拉迪爾，曾於2024年接受楊一鳴專訪，並公開分享相關內容。該次訪談中，扎赫拉迪爾主張對中採取務實與對話路線，著重經貿與全球穩定議題，未觸及人權與安全風險。

扎赫拉迪爾回應 否認提供敏感資訊

扎赫拉迪爾事後表示，他僅在對方具備正式記者身分時提供公開訪談與評論，並未透露任何敏感資訊；在接獲相關機構提醒該人士具風險後，已中止一切聯繫。他也表示，自己並不知曉該名記者已遭警方拘留。

是否與蕭美琴遭跟監案有關 仍在偵辦中

根據《中央社》報導，捷克官員對此表示，並未接獲這起間諜案，與先前台灣副總統蕭美琴遭跟監案有關的資訊，案件仍在偵辦當中。