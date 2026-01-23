　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷克逮捕中國間諜記者　官員：未接獲與蕭美琴被跟監案有關資訊

▲副總統蕭美琴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲捷克警方近日拘留一名中國間諜，捷克官員透露，並未接獲該間諜與蕭美琴遭跟監案有關的消息。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者柯振中／綜合報導

捷克警方近日拘留一名涉嫌替中國從事間諜活動的中國籍男子，並依法起訴。調查指出，該名男子長期以獲外交部認可的記者身分在捷克活動，實際上為中國共產黨黨媒《光明日報》駐布拉格記者，曾與多名捷克及斯洛伐克政界人士接觸並進行訪談，案件引發捷克政壇與安全單位高度關注。

長期駐捷　身分獲官方認證

根據捷克媒體Seznam Zprávy調查，涉案男子楊一鳴（Yang Yiming）多年來在捷克工作，其媒體採訪認證曾多次獲捷克政府延長。捷克安全部門懷疑，他藉由記者身分接近政治人物，試圖蒐集相關資訊，目前已由警方與情治單位展開深入調查。

情治單位證實拘捕行動

捷克安全情報局（BIS）證實，警方於1月17日清晨拘留一名涉嫌隸屬中國情報機構的人士，並以替外國勢力從事未經授權活動為由起訴，但未進一步說明案情細節。

受訪者多為親中立場人士

調查發現，楊一鳴過去的採訪內容顯示，他多鎖定對中國態度友善、務實，且在部分議題上與歐盟主流立場不同的政治人物作為受訪對象，引發外界對其採訪目的的質疑。

曾專訪扎赫拉迪爾

前歐洲議會議員、現任汽車黨外交政策顧問扎赫拉迪爾，曾於2024年接受楊一鳴專訪，並公開分享相關內容。該次訪談中，扎赫拉迪爾主張對中採取務實與對話路線，著重經貿與全球穩定議題，未觸及人權與安全風險。

扎赫拉迪爾回應　否認提供敏感資訊

扎赫拉迪爾事後表示，他僅在對方具備正式記者身分時提供公開訪談與評論，並未透露任何敏感資訊；在接獲相關機構提醒該人士具風險後，已中止一切聯繫。他也表示，自己並不知曉該名記者已遭警方拘留。

是否與蕭美琴遭跟監案有關　仍在偵辦中

根據《中央社》報導，捷克官員對此表示，並未接獲這起間諜案，與先前台灣副總統蕭美琴遭跟監案有關的資訊，案件仍在偵辦當中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光
高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」
霍諾德明將徒手攀登101！外媒曝「酬勞破千萬」
播完就中！苗栗母女聽「尾牙中獎神曲」　隔天刮中100萬
快訊／桃園回收車追撞！婦人重傷慘死
直擊／王心凌回來了！　「整個人美到發光」酥胸美腿大放送
桃園回收車駕駛「突昏迷」追撞　2命危搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

霍諾德明將徒手攀登101！外媒曝「酬勞破千萬」　本人霸氣回應

捷克逮捕中國間諜記者　官員：未接獲與蕭美琴被跟監案有關資訊

快訊／俄客機載246人「突發動機故障」　緊急降落中國蘭州

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

亞馬遜傳下周第二輪裁員！　合計砍3萬人「史上最大規模」

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

日本17歲少年搭電車「朝乘客揮剪刀」！　警緊急制伏逮捕　

切斷丈夫生殖器扔馬桶！韓婦抓姦下殺手　法院「殺人未遂」判無罪

送玩偶「偷藏GPS定位器」！日男亂刀砍死懷孕前女友　一屍2命

陳志洗錢帝國崩塌！　柬埔寨「太子銀行」將公開拍賣

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

霍諾德明將徒手攀登101！外媒曝「酬勞破千萬」　本人霸氣回應

捷克逮捕中國間諜記者　官員：未接獲與蕭美琴被跟監案有關資訊

快訊／俄客機載246人「突發動機故障」　緊急降落中國蘭州

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

亞馬遜傳下周第二輪裁員！　合計砍3萬人「史上最大規模」

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

日本17歲少年搭電車「朝乘客揮剪刀」！　警緊急制伏逮捕　

切斷丈夫生殖器扔馬桶！韓婦抓姦下殺手　法院「殺人未遂」判無罪

送玩偶「偷藏GPS定位器」！日男亂刀砍死懷孕前女友　一屍2命

陳志洗錢帝國崩塌！　柬埔寨「太子銀行」將公開拍賣

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

直擊／鼎王送入後台！金希澈也淪陷了　「標準中文告白」粉絲笑出來

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

王祖賢罕見露面拍片拜年　「雙手合十獻祝福」近況曝光

黃仁勳抵達中國！首站前往輝達上海辦公室　聚焦2026年重點晶片

霍諾德明將徒手攀登101！外媒曝「酬勞破千萬」　本人霸氣回應

UBL冠軍戰／戴伯丞三安掃回關鍵2分　北市大力退國體勇奪隊史第5冠

台船澄清沒有租用浮塢於港內進行下潛測試　即將展開淺航測試

李翊君5月首唱高流！　搶先公佈驚喜：會有特別的安排

【才剛慶生】詹能傑捨命救人殉職！ 上個月羞澀切蛋糕畫面成追憶

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

日官方下架直升機行程　在地人：僅3地客搭

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

演說突點名台灣！澤倫斯基：電子零件流向俄國

川普宣布終極協議　格陵蘭總理：完全不知情

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

海灘活春宮！　34歲英男激戰61歲婦

川普談成格陵蘭協議　丹麥已啟動與美合作

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

川普正式成立和平理事會

美眾院通過國防撥款法案　11.5億援台內容曝

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

更多熱門

相關新聞

溪湖建醮法會驚見「老外法師」！持火筆中英文祈福

溪湖建醮法會驚見「老外法師」！持火筆中英文祈福

溪湖建醮會場出現一名外籍法師，名叫「Jack」，來自捷克，來台灣只是短暫停留，是法師黃義智的學生。黃義智說，他的兒子跟Jack是同學，因緣際會接觸台灣的道教信仰，讓本無宗教信仰的Jack產生濃厚興趣，因曾在道壇看過他用火筆替民眾消災祈福，進而促成Jack跟隨他學習道教相關知識。

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

布拉格穿山甲離世　治療不敵病魔

布拉格穿山甲離世　治療不敵病魔

韓國全場17K交流賽完封勝捷克

韓國全場17K交流賽完封勝捷克

擔心捷克挺台力道減少？　外交部非常樂觀

擔心捷克挺台力道減少？　外交部非常樂觀

關鍵字：

捷克中國間諜楊一鳴光明日報安全調查

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面