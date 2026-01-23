桃園回收車駕駛「突昏迷」追撞2人無呼吸心跳　7傷名單曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區今（23）日晚間傳出重大車禍事故，駕駛資源回收車吳姓男子行經龜山區中興路時突然昏厥，導致資源回收車失控追撞前方垃圾車，等候丟垃圾民眾閃避不及遭波及，其中駕駛吳男與1名78歲婦人都呈現無呼吸心跳，其餘5名受傷民眾分別送醫治療，至於事故發生原因仍在調查釐清中。

▲桃園市龜山區今晚6時許傳出資源回收車追撞垃圾車重大事故，救護人員現場搶救傷患。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市龜山區今晚傳出資源回收車追撞垃圾車重大事故，救護人員搶救受傷民眾。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，晚間6時4分許接獲通報，龜山區中興路發生重大車禍事故，現場為資源回收車與垃圾車發生事故，現場啟動大量傷病患，總計7人受傷後送。受傷民眾名單如下：

1，吳姓男子（駕駛）52歲，有冒冷汗，經三民分隊救護車送往聖保祿醫院。

2，83歲丁姓婦人，右腿開放性骨折，大林分隊救護車送往林口長庚醫院。

3，39歲黃姓男子，右小腿開放性傷口及腹部疼痛，三民分隊救護車送往經國敏盛醫院。

4，61歲陳姓婦人，多處擦傷，由桃園分隊救護車送往桃園榮民醫院。

5，31歲呂姓男子，肢體及頭部疼痛，桃園分隊救護車送往長庚醫院。

6，78歲邱范姓婦人，OHCA，由龜山分隊救護車送往聖保祿醫院，晚間7時37分院方宣布不治。

7，52歲SURYATI，外籍女子，頭部疼痛，大有分隊救護車送往桃園榮民醫院。

▲桃園市龜山區今晚傳出資源回收車追撞垃圾車重大事故，警消到場搶救傷患。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市環管處長張書豪指出，依據消防局提供資訊，目前有1位隊員與6位民眾分送4間醫院，詳細受傷狀況仍待確認。意外發生路線為地點桃園市龜山區中興路中興線，後續垃圾收運由支援車輛繼續收運。

▲桃園市龜山區今晚傳出資源回收車追撞垃圾車重大事故，環管處長張書豪說明後續處理狀況。（圖／桃園市環管處提供）

事故發生後環管處已派員至醫院慰問傷者與家屬，並建立聯絡管道，協助後續就醫事宜。資收車吳姓駕駛為63年次，並無特殊病史，今日出勤前有執行過酒測，並無異常狀況，至於整起事件發生原因仍待警方與消防人員調查釐清。