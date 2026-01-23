霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於24日以徒手攀登（Free Solo）方式挑戰台北101，活動引發社會熱議，也出現不少質疑聲浪。對此，台北101董事長賈永婕今（23日）下午在臉書發文強硬回應，直言部分報導「太負面、太惡意的曲解實在無法接受」，並以4點說明逐一反駁。她強調，「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上。」

駁「極限運動＝賭命」 賈永婕：是對專業的誤解

針對外界將極限運動等同於「不負責任的賭博」，賈永婕直言這是對專業的嚴重誤解。她指出，徒手攀爬本身就是國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽冒險，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。她也反駁報導一再強調「一旦失手即死亡」，卻忽略「真正的專業，正是為了確保不失手而存在」。

賈永婕進一步說明，本次活動由具備全球極限運動拍攝與執行經驗的國際團隊負責，從建築結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃，將活動形容為「不可控的冒險」，既不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力。

▲賈永婕與霍諾德。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

有風險不等於不該做 批「不良示範」標籤過度保守

對於「風險過高不該舉辦」的質疑，賈永婕直言，做任何事情都有風險，在家、出門、出國都有風險，登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松也都存在風險。她強調，文明社會從來不是消除所有風險，而是學會在可控與負責的前提下，面對與管理風險。

她也不滿外界將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，認為這樣的論述反而傳遞出保守且矛盾的價值觀，直言「保守思維真是可怕」。

▲霍諾德101試爬。（圖／benbenbenjaminan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不該只談最壞結果 101不是豪賭而是治理能力的展現

賈永婕指出，部分報導反覆假設「萬一失敗」、「如果死亡」，進而延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，形同把「可能的最壞結果」當成唯一敘事，「我只能說哇塞，你真的很負面」。她認為，一個成熟的社會，不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。

賈永婕最後重申，台北101不是在豪賭，而是展現專業治理能力。真正的責任不在於「有沒有挑戰」，而在於「如何管理挑戰」。她強調，這次活動展現了101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力，「不是任性賭博，而是制度下的執行」。她也表示，勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰，這正是這場活動想傳遞的核心價值。

▼賈永婕日前上傳攀101頂端影片。（圖／翻攝自臉書）