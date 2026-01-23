　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於24日以徒手攀登（Free Solo）方式挑戰台北101，活動引發社會熱議，也出現不少質疑聲浪。對此，台北101董事長賈永婕今（23日）下午在臉書發文強硬回應，直言部分報導「太負面、太惡意的曲解實在無法接受」，並以4點說明逐一反駁。她強調，「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上。」

駁「極限運動＝賭命」　賈永婕：是對專業的誤解

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界將極限運動等同於「不負責任的賭博」，賈永婕直言這是對專業的嚴重誤解。她指出，徒手攀爬本身就是國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽冒險，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。她也反駁報導一再強調「一旦失手即死亡」，卻忽略「真正的專業，正是為了確保不失手而存在」。

賈永婕進一步說明，本次活動由具備全球極限運動拍攝與執行經驗的國際團隊負責，從建築結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃，將活動形容為「不可控的冒險」，既不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力。

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕與霍諾德。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

有風險不等於不該做　批「不良示範」標籤過度保守

對於「風險過高不該舉辦」的質疑，賈永婕直言，做任何事情都有風險，在家、出門、出國都有風險，登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松也都存在風險。她強調，文明社會從來不是消除所有風險，而是學會在可控與負責的前提下，面對與管理風險。

她也不滿外界將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，認為這樣的論述反而傳遞出保守且矛盾的價值觀，直言「保守思維真是可怕」。

▲▼ 霍諾德101試爬。（圖／benbenbenjaminan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲霍諾德101試爬。（圖／benbenbenjaminan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不該只談最壞結果　101不是豪賭而是治理能力的展現

賈永婕指出，部分報導反覆假設「萬一失敗」、「如果死亡」，進而延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，形同把「可能的最壞結果」當成唯一敘事，「我只能說哇塞，你真的很負面」。她認為，一個成熟的社會，不該用恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。

賈永婕最後重申，台北101不是在豪賭，而是展現專業治理能力。真正的責任不在於「有沒有挑戰」，而在於「如何管理挑戰」。她強調，這次活動展現了101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力，「不是任性賭博，而是制度下的執行」。她也表示，勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰，這正是這場活動想傳遞的核心價值。

▼賈永婕日前上傳攀101頂端影片。（圖／翻攝自臉書）

▲▼賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」。（圖／翻攝自臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見
嗨一整晚突倒地！50歲養生男「血管整個塞住」　醫揪1致命關鍵
三立採訪車撞爆彰銀　北市勞動局：調查出勤紀錄、安排勞檢訪談
快訊／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依重傷害罪嫌送辦
快訊／龜山資源回收車追撞垃圾車　7民眾受傷1人命危

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見

青花菜烹調方式正確「營養高3倍」！專家曝最佳搭檔：效果加成

小三通25週年座談登場　邱垂正：不只是航線，更是安全與發展關鍵

「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適　衛生局緊急稽查

入夜恐結冰！台14甲、中橫大禹嶺路段　入夜只出不進

大師級轉身！林順雄《酣暢隨心》台北個展　驚現純粹抽象

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

林宸佑非公務員「卻遭辦貪污」！律師曝暗黑內幕：不是收錢而已

101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見

青花菜烹調方式正確「營養高3倍」！專家曝最佳搭檔：效果加成

小三通25週年座談登場　邱垂正：不只是航線，更是安全與發展關鍵

「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適　衛生局緊急稽查

入夜恐結冰！台14甲、中橫大禹嶺路段　入夜只出不進

大師級轉身！林順雄《酣暢隨心》台北個展　驚現純粹抽象

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

林宸佑非公務員「卻遭辦貪污」！律師曝暗黑內幕：不是收錢而已

101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷：越減越胖

霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

蕭美琴訪捷克險遇劫間諜犯被逮　許淑華：台捷共築自由防線

益航即將回歸航運類股　長期主管海運部門的莊仟萬2月將升任總經理

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

宋慧喬黑白美照連發喊想念長髮　遇留髮陣痛期粉絲支持：這張臉就是奇蹟

青花菜烹調方式正確「營養高3倍」！專家曝最佳搭檔：效果加成

農曆年前整理手機必看　Google相簿5種回顧方法能一鍵完成

澳網最大冷門！18歲喬維奇扳倒保里妮　賽前獲喬科維奇親授關鍵建議

【才剛慶生】詹能傑捨命救人殉職！ 上個月羞澀切蛋糕畫面成追憶

生活熱門新聞

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

台人年終領1個月！韓國人：巨大的文化衝擊

火鍋「1食材第一次看到」！日本人煮來吃　網愣：想尖叫

她手機放大15倍：霍諾德登頂了

「超好用1物」台灣人發明的！大票人喊：出國必帶

霍諾德現身80樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

不是鳳梨酥！送日本朋友「1款小零食」被讚爆

參加尾牙沒中獎　公司宣布「普發筆電」！

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

上女廁爭議炎上　Fumi阿姨發5點聲明

更多熱門

相關新聞

她手機放大15倍：霍諾德登頂了

她手機放大15倍：霍諾德登頂了

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）24日將在台灣徒手攀登高約508公尺的台北101外牆，全程不使用任何繩索或安全裝備，消息曝光後，引發國際高度關注。今天則有網友買飲料時，發現霍諾德已經在練習了，且「已經在登頂那段了！好強喔」。

霍諾德現身80樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

霍諾德現身80樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真的是神

台北101今晚點燈GO ALEX！應援

台北101今晚點燈GO ALEX！應援

霍諾德明徒手攀登101防護安全否賈永婕回應了

霍諾德明徒手攀登101防護安全否賈永婕回應了

霍諾德登101　2種方式免費看

霍諾德登101　2種方式免費看

關鍵字：

台北101極限攀岩艾力克斯賈永婕風險管理

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面