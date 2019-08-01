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願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際　Fresh Taiwan登巴黎、紐約、曼谷

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▲▼ 願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際，2019年Fresh Taiwan將登上巴黎、紐約、曼谷參展。（圖／記者林育綾攝）

▲願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際，2019年Fresh Taiwan登上巴黎、紐約、曼谷參展。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

文化部主辦的「文化創意產業國際拓展計畫」(Fresh Taiwan)，自2012年起連續8年協助台灣的文創業者、設計師參與國際指摽性的展會，拓展國際市場及行銷台灣的設計實力！今年Fresh Taiwan精選22家文創品牌，將前往參加8月的紐約禮品展、9月的巴黎時尚家居設計展、10月的曼谷國際生活美學展，參展的業者也期許能夠「訂單接到手軟」、「用文化向世界發聲」！

文化部在今（8/1）舉辦Fresh Taiwan記者會，2019年以「Highlight（重點突出）」概念出發，以螢光線條作為設計元素，結合多採自由的動線造型，傳達多元跨界、重點出擊的創意能量，出色的新品包括：TIPA 茶器組合、不使用化學物質又注重環境友善的皮革包包Studio Smoll ，也有用「春池回收玻璃」和台灣在地工匠合作，手工製作的玻璃染色工藝HMM推出「W Glass」玻璃杯新品⋯等。

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▲▼ 願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際，2019年Fresh Taiwan將登上巴黎、紐約、曼谷參展。（圖／記者林育綾攝）
▲2019年Fresh Taiwan以「Highlight（重點突出）」概念出發。

除了發表年度品牌主張、亮點活動之外，也邀請品牌代表以繽紛色彩「Highlight」，為夢想關鍵字畫重點，期許今年台灣品牌前進國際市場的目標，例如：「訂單接到手軟」、「用文化向世界發聲」、「人人有我家產品」、「前近夢想通路」⋯等。

Fresh Taiwan在7月規劃東京文化體驗及洽商活動時，首度跟東京知名設計旅店Nibunno聯手企劃「Live In Taiwan Design（住在台灣的設計裡）」主題展覽，嚴選台灣15個設計品牌，在風格旅店Nibunno的展示廳與住房空間展現，讓日本民眾體驗台灣兼具生活美感又實用的產品。期間同步參與知名潮流商品展EXTRA PREVIEW，吸引日本大型連鎖通路蔦屋書店、高島屋、阪神百貨、Loft、台隆手創館及百年老店中川正七商店⋯等上百家通路訪問或洽商。

10月更計畫在曼谷知名百貨EmQuartier當中的人氣選品店ROOM Concept store合作，推出快閃電活動，這不僅貼近新南向消費市場，也結合線上線下通路，在全球市場同步推廣台灣的優質設計。

▲▼ 願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際，2019年Fresh Taiwan將登上巴黎、紐約、曼谷參展。（圖／記者林育綾攝）
▲文化部主辦「Fresh Taiwan」連續8年協助台灣的文創業者、設計師前進國際。（圖／記者林育綾攝）

文化部自2012年起以Fresh Taiwan 國家館形象，帶領優質台灣品牌出國參展，至今已累積徵選320家設計品牌、參與34檔次國際重要商展，足跡遍佈31個國家、92個城市，建立指標型通路帶領。

從今年參展產品中，可以見到台灣設計品牌在材質、造型上，融入循環、永續概念的突破，文化部也期待台灣原創品牌能在國際大放異彩，成功實現拓展海外市場的夢想。

▼2019年Fresh Taiwan部分設計產品，展現台灣設計師創意能量爆發、重視永續的突破。

▲▼ 願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際，2019年Fresh Taiwan將登上巴黎、紐約、曼谷參展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際，2019年Fresh Taiwan將登上巴黎、紐約、曼谷參展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 願訂單接到手軟！台灣文創設計師前進國際，2019年Fresh Taiwan將登上巴黎、紐約、曼谷參展。（圖／記者林育綾攝）

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關鍵字：Fresh Taiwan,文創,台灣文創,文創設計師,台灣設計師,文化部

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