上訴成功！反送中「旺角再遊行」下午上街　逾2000港警戒備

▲「光復元朗」遊行。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

有香港網友在先前申請於今（3）日舉行「旺角再遊行」活動，並與警方達成共識，預計時間將在下午2點半開始，直到晚上9點結束。港警表示，明日將會在旺角高度戒備，暫時預估至少派出2000至3000警力應付狀況。

綜合港媒報導，「旺角再遊行」原來的申請時間是在3日下午3點展開，由大角咀晏架街足球場當作起點，遊行至麥花臣球場；不過警方昨（2）日表示，基於公共安全秩序且過往的遊行都會發生衝突，因此反對此次旺角遊行，只批准集會。遊行申請人伍永德透露，警方沒有任何基礎和證據證明今日的旺角遊行與近日的暴力事件有關，所以提出上訴。

報導指出，伍永德上訴後與警方達成共識，更改遊行路線，繼續由晏架街遊樂場展開，終點改為櫻桃街。他表示，因為不希望「旺角再遊行」成為遊行上訴不成功的案例之一，影響未來其它遊行的上訴結果，所以決定接受警方提出的新路線。據悉，此次遊行同樣是要求港府回應反送中的「五大訴求」。

▼遊行申請人更改地點後，行程花費時間大約只需11分鐘。（圖／翻攝自Google Map）

當被問到會不會擔心遊行民眾最後走入旺角內街，爆發衝突或意外？伍永德則回應，沒有辦法不擔心，所以會安排糾察人員在預定路線協助市民遊行，其他則交給警方處理。

值得一提的是，香港教育專業人員協會稍早也在臉書貼文指出，呼籲教師響應8月5日的大罷工，並計畫在17日發起教師遊行，現正申請不反對通知書。協會也建議校方於當天彈性處理學校的會議及補課，而幼兒園及特殊學校的同仁則應基於照顧學童為前提謹守崗位。