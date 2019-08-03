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快訊／反送中示威者「包圍馬鞍山」　警察向示威者「發射5枚胡椒球」

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▲▼反送中示威者包圍中聯辦，警方發射催淚彈驅趕。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港「反送中」風波不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

香港「反送中」風波不斷，港警1日在火炭坳背灣街的大廈中搜出取多武器，拘捕7男1女後，2日晚間有許多民眾前往馬鞍山警署，聲援被捕人士。不過，根據港媒報導，晚間10點左右，防暴警察在群眾無防備的情況下，向市民發射至少5發胡椒球。

綜合港媒報導，1日被港警拘捕的7男1女中，男子年紀約在24至31歲之間，女子則是28歲，這些人被警方指控「涉嫌藏有攻擊性武器」。此外，被拘捕的人員中，還包含了民族黨召集人陳浩天。

部分香港市民得知後，2日晚間發起「包圍馬鞍山」警署的行動，召集了約200名示威者，在警署外聚集。這起「包圍馬鞍山」事件原先並未出現暴力衝突，但後來有民眾使用黑色噴漆，將警署門口、鐵門漆成黑色，甚至有人將警署字牌拆下，現場才開始出現對峙。

▼反送中示威者包圍2日晚間包圍馬鞍山警署。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼反送中示威者包圍中聯辦，警方發射催淚彈驅趕。（圖／達志影像／美聯社）

根據港媒《東網》報導，有消息指出，新港城某天橋路段，有防暴警察在「無示警」的情況下，對橋上開了至少5槍，擊中天橋玻璃。玻璃被打中後，出現輕微損毀，並有「白色粉末殘留」，疑似是胡椒球。

據了解，這起事件中，有數名示威者被員警帶走，現場甚至出現交通堵塞的情況，讓搭乘公眾運輸的市民只能下車，步行回家。

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關鍵字：反送中,包圍馬鞍山,陳浩天,防暴警察,胡椒球

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