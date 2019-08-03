盼「今天的台灣是明天的香港」　蔡英文：歡迎港民來台生活

▲蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，提及兩岸及香港反送中等議題。針對日媒提到反送中運動，蔡英文表示，希望「今天的台灣是明天的香港」，對於認同民主價值的香港人民，願意來台灣生活、工作，都非常的歡迎。

蔡英文表示，北京當局必須要信守當年他們所做的承諾，也就是對於香港人民追求民主自由的期待能夠實現，與其壓制香港民主的發展，倒不如讓香港的民主能夠正常的，而且自然的發展，「以我來看，這是中國大陸在面對香港人期待的時候最好的方案」。

蔡英文提到，絕大多數的台灣人，對香港人民走上街頭要求民主，基本上都是抱持一種同情的、支持的態度。台灣人過著自由民主的生活，也希望香港人跟我們一樣可以過著民主自由的生活，因為這是文明社會共同的價值，也是共同的期待。

蔡英文指出，有人說「今天的香港是明日的台灣」，倒不如說我們希望「今天的台灣是明天的香港」，讓香港人也有他們享受民主自由生活方式的權益。

日媒提問，有從香港來到台灣的移民，台灣想跟香港做何種聯繫。蔡英文回應，持續一段時間以來，看到很多的香港人選擇住在台灣，台灣有一個特別的條例來處理跟香港人民的關係，「基本上，我們對於他們認同民主的價值，願意來這裡生活，而且願意來這裡工作、遵守我們法律的規定，都非常的歡迎。」